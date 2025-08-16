Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Η ΑΑΔΕ «σφίγγει τον κλοιό» – Οδηγός φόρων, τελών και… προστίμων

Με νέο, αναλυτικό οδηγό, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να «τακτοποιήσει» τον χαώδη χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, εισάγοντας ένα πλέγμα κανόνων που δύσκολα αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες – ή για φοροδιαφυγή. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες, πίσω από τον μανδύα της «διαφάνειας», φέρνουν αυστηρότερο έλεγχο και περισσότερα βάρη στους ιδιοκτήτες.

Η βασική γραμμή είναι σαφής: μίσθωση άνω των 59 ημερών παύει να είναι «βραχυχρόνια» και αλλάζει κατηγορία, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Η ΑΑΔΕ δεν αφήνει χώρο για «γκρίζες ζώνες»· από εδώ και πέρα, κάθε ημέρα παραπάνω μπορεί να σημαίνει και διαφορετική φορολογική μεταχείριση.

Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ περιορίζεται αυστηρά: μόνο φυσικά πρόσωπα με έως δύο ακίνητα μένουν εκτός. Τρίτο ακίνητο; Αυτόματα χαρακτηρίζεσαι επιχειρηματίας και μπαίνεις σε καθεστώς ΦΠΑ 13%. Για τα νομικά πρόσωπα, φυσικά, ο ΦΠΑ είναι υποχρεωτικός από το πρώτο κιόλας ακίνητο.

Το τέλος παρεπιδημούντων, που υπολογίζεται από 0,5% έως 0,75% επί του καθαρού μισθώματος, αφορά πλέον αποκλειστικά όσους έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αν και η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως «δίκαιο μέτρο», για μικρούς επαγγελματίες αποτελεί ακόμη μία επιβάρυνση, την ώρα που οι πλατφόρμες συνεχίζουν να αυξάνουν τις προμήθειές τους.

Το νέο «χαράτσι» με την ονομασία Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση (ΤΑΚΚ) δεν αφήνει κανέναν στο απυρόβλητο. Ισχύει για όλους – φυσικά και νομικά πρόσωπα – και κυμαίνεται από 8 έως 15 ευρώ την ημέρα, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του ακινήτου. Το πληρώνει ο φιλοξενούμενος, αλλά η είσπραξη και η απόδοσή του βαραίνει τον ιδιοκτήτη, με αυστηρές προθεσμίες και τσουχτερά πρόστιμα για τους καθυστερημένους: 100 ευρώ για ιδιώτες, 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία, 500 ευρώ για διπλογραφικά.

Από 1ης Ιανουαρίου 2025, η διαδικασία γίνεται ακόμη πιο γραφειοκρατική: για διαμονές που εκτείνονται σε μήνες με διαφορετικά τέλη, η απόδειξη θα εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε μήνα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει περισσότερη χαρτούρα για τους μικρούς εκμισθωτές και περισσότερη δουλειά για τους λογιστές.

Όσο για τις μισθώσεις άνω των 60 ημερών, αυτές θεωρούνται πλέον «μακροχρόνιες» και μπαίνουν σε άλλο φορολογικό κανάλι. Αν δε παρέχονται και πρόσθετες υπηρεσίες – πέρα από τα κλινοσκεπάσματα – το ακίνητο μετατρέπεται σε τουριστικό κατάλυμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε άδειες και φορολογικές υποχρεώσεις.

Πίσω από τις τεχνικές λεπτομέρειες, η ουσία είναι πως η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε στενό «κορσέ» ελέγχου και φορολόγησης. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να κινηθούν σε ένα πεδίο γεμάτο κανόνες, ημερομηνίες και τέλη, όπου ένα μικρό λάθος μπορεί να κοστίσει ακριβά. Και όλα αυτά, την ώρα που η στεγαστική κρίση πιέζει και οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

