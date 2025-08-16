Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

Τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν σταμάτησαν για να φωτογραφηθούν, στη στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να πάρουν μερικές δηλώσεις.

Ρώτησαν τον Ρώσο πρόεδρο «Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;» και «Πρόεδρε Πούτιν, θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;».

Τότε, ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε το αυτί του, κάνοντας μια χειρονομία ότι…«δεν ακούει» και σήκωσε τους ώμους του.

Reporter: President Putin, will you stop killing civilians?



Putin: (He could not hear) pic.twitter.com/iavRPo4OyK — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Το ίδιο φαίνεται να επανέλαβε και λίγο αργότερα, όταν επειχείρησαν να του κάνουν παρόμοιες ερωτήσεις πριν ξεκινήσει η συνάντηση με τον Τραμπ όπως μαρτυρεί και η φωτογραφία του AP.

AP

Ο Ντόνανλτ Τραμπ δεν έκανε κάποιο σχόλιο αλλά φάνηκε να μην είναι ιδαίτερα ικανοποιημένος από τις χειρονομίες αυτές όπως φαίνεται από το φωτογραφικό υλικό.

AP

