Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν σταμάτησαν για να φωτογραφηθούν, στη στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να πάρουν μερικές δηλώσεις.
Ρώτησαν τον Ρώσο πρόεδρο «Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;» και «Πρόεδρε Πούτιν, θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;».
Τότε, ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε το αυτί του, κάνοντας μια χειρονομία ότι…«δεν ακούει» και σήκωσε τους ώμους του.
Το ίδιο φαίνεται να επανέλαβε και λίγο αργότερα, όταν επειχείρησαν να του κάνουν παρόμοιες ερωτήσεις πριν ξεκινήσει η συνάντηση με τον Τραμπ όπως μαρτυρεί και η φωτογραφία του AP.
Ο Ντόνανλτ Τραμπ δεν έκανε κάποιο σχόλιο αλλά φάνηκε να μην είναι ιδαίτερα ικανοποιημένος από τις χειρονομίες αυτές όπως φαίνεται από το φωτογραφικό υλικό.
Διαβάστε επίσης:
Αλάσκα: Σε εξέλιξη η ιστορική συνάντηση Τραμπ – Πούτιν (Photos/Videos)
Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Η θερμή χειραψία και το χειροκρότημα στον ρώσο πρόεδρο κατά το πρώτο τετ α τετ (Photos)
Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι συνεχίζει να “σκοτώνει” στη χώρα του ακόμη και πριν από τη σύνοδο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.