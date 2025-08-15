Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι συνεχίζει να “σκοτώνει” στη χώρα του ακόμη και πριν από τη σύνοδο 

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά η προσπάθειά της να επιδείξει ισχύ εξαπολύοντας μια νέα επίθεση στα ανατολικά απέτυχε.

“Την ημέρα των διαπραγματεύσεων, ακόμη σκοτώνουν ανθρώπους. Και αυτό λέει πολλά”, δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στην καθημερινή του ομιλία προς το έθνος, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι παρά τη συνάντηση αυτή, δεν υπάρχει “κανένα σημάδι” ότι η Μόσχα σκοπεύει να σταματήσει την εισβολή της. “Ο πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εντολή, ούτε καμιά ένδειξη ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο”, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές στην ουκρανική περιοχή Σούμι κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι πραγματοποίησε νέο πλήγμα με στόχο την περιοχή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι επιτέθηκε σε αγορά στο κέντρο του Σούμι.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας RIA Novosti αναφέρει ότι η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για την επίθεση με στόχο να διαταράξει τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα.

