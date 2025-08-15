Δανία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου – Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες 

Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε εκτροχιασμό τρένου που έγινε σήμερα Παρασκευή (15/8/2025) στη νότια Δανία, σύμφωνα με αναφορές της τοπικής αστυνομίας ενώ υπάρχει κι ένας νεκρός.

«Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Μπιέρντρουπ» στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, έγραψε η αστυνομία σε ανακοίνωση, και αναφέρει ότι στο δυστύχημα, η αιτία του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, ενεπλάκησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας και ένα αγροτικό όχημα.

Το δυστύχημα με το τρένο έγινε μεταξύ των πόλεων Tinglev και Kliplev στη Δανία και είχε ως προορισμό το Sønderborg με τον υπεύθυνο διαχείρισης του συμβάντος να μιλάει για σημαντική καταστροφή.

Αναφέρθηκαν πολλοί τραυματίες αλλά ο ακριβής αριθμός και η σοβαρότητα των τραυματισμών παραμένουν ασαφείς καθώς η κατάσταση εξελίσσεται.

Vi er til stede ved en togulykke med flere tilskadekomne nær Tinglev. Vi er massiv til stede med det øvrige redningsberedskab.

Vi har brug for arbejdsro på stedet og uvedkomne skal blive væk fra stedet. Vi melder yderligere ud via pressemeddelser snarest.

/vagtchefen #politidk — Syd- & Sønderjyllands Politi (@SjylPoliti) August 15, 2025

«Βρισκόμαστε σε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Tinglev», ανέφερε η αστυνομία της περιοχής Νότια Γιουτλάνδη της Δανίας στις X. Επίσης η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στο σημείο, κοντά στο Tinglev, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες διάσωσης.

PASSENGER TRAIN DERAILMENT IN DENMARK DESCRIBED AS A “MAJOR CATASTROPHE” BY FIREFIGHTERS; SEVERAL REPORTED INJURED. pic.twitter.com/iq1zjo4QBI — GRX (@GlobalReportX) August 15, 2025

Ακόμα η αστυνομία γράφει: «Χρειαζόμαστε ησυχία και ηρεμία στον τόπο του ατυχήματος και τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να μείνουν μακριά από τον τόπο».

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας των τρένων, της DSB, αναφέρεται ότι δεν θα υπάρχουν τρένα μεταξύ Tinglev και Sønderborg για το υπόλοιπο της ημέρας ενώ η DSB προσπαθεί να εξασφαλίσει λεωφορεία για τη μεταφορά των επιβατών.

