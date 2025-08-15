search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 20:49
ΚΟΣΜΟΣ

15.08.2025 19:44

Δανία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου – Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες 

15.08.2025 19:44
dania treno (1)

Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε εκτροχιασμό τρένου που έγινε σήμερα Παρασκευή (15/8/2025) στη νότια Δανία, σύμφωνα με αναφορές της τοπικής αστυνομίας ενώ υπάρχει κι ένας νεκρός.

«Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Μπιέρντρουπ» στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, έγραψε η αστυνομία σε ανακοίνωση, και αναφέρει ότι στο δυστύχημα, η αιτία του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, ενεπλάκησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας και ένα αγροτικό όχημα.

Το δυστύχημα με το τρένο έγινε μεταξύ των πόλεων Tinglev και Kliplev στη Δανία και είχε ως προορισμό το Sønderborg με τον υπεύθυνο διαχείρισης του συμβάντος να μιλάει για σημαντική καταστροφή.

Αναφέρθηκαν πολλοί τραυματίες αλλά ο ακριβής αριθμός και η σοβαρότητα των τραυματισμών παραμένουν ασαφείς καθώς η κατάσταση εξελίσσεται.

«Βρισκόμαστε σε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Tinglev», ανέφερε η αστυνομία της περιοχής Νότια Γιουτλάνδη της Δανίας στις X. Επίσης η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στο σημείο, κοντά στο Tinglev, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες διάσωσης.

Ακόμα η αστυνομία γράφει: «Χρειαζόμαστε ησυχία και ηρεμία στον τόπο του ατυχήματος και τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να μείνουν μακριά από τον τόπο».

 Στην ιστοσελίδα της εταιρείας των τρένων, της DSB, αναφέρεται ότι δεν θα υπάρχουν τρένα μεταξύ Tinglev και Sønderborg για το υπόλοιπο της ημέρας ενώ η DSB προσπαθεί να εξασφαλίσει λεωφορεία για τη μεταφορά των επιβατών.

Πυροβολισμοί στη Σουηδία: Τουλάχιστον ένας νεκρός κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο

Σύνοδος Κορυφής στην Αλάσκα: Ο… αισιόδοξος Τραμπ, η «προστατευτική» αυτοκινητοπομπή του Πούτιν και το φούτερ «ΕΣΣΔ» του Λαβρόφ (Συνεχής ενημέρωση)

Αλάσκα: Διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας πριν τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν (Photos)

