Αλάσκα: Σε εξέλιξη η ιστορική συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν 6 με 7 ώρες (Photos/Videos)

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα απόψε στην Αλάσκα καθώς η συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Τραμπ έστειλε ήδη «μήνυμα» νωρίτερα στον Πούτιν, τονίζοντας ότι θέλει να δει σήμερα μία κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία. Στο πρώτο α τετ νωρίτερα πάντως τον χειροκρότησε και του έκανε και μια πολύ θερμή χειραψία.

Διάρκειας 15 δευτερολέπτων οι δύο… θερμές χειραψίες Τραμπ-Πούτιν

Οι δύο χειραψίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τις συνομιλίες στην Αλάσκα διήρκεσε 15 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την ανταπόκριση του RIA Novosti.

Η πρώτη χειραψία έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο του Άνκορατζ και διήρκεσε 11 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ έτεινε πρώτος το χέρι του προς τον Ρώσο πρόεδρο. Κατά τη διάρκεια της χειραψίας, οι ηγέτες αντάλλαξαν μερικές κουβέντες και χτύπησαν ο ένας τον άλλον στον ώμο.

Το σχόλιο του Sky News για την υποδοχή Πούτιν από τον Τραμπ: Ο παρίας μοιάζει περισσότερο με εταίρο

Η υποδοχή στην αεροπορική βάση στην Αλάσκα είναι «ακριβώς η στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν περίμενε με ανυπομονησία. Τον υποδέχθηκαν στο έδαφος των ΗΠΑ ως ίσο σε μια συνάντηση των μεγάλων δυνάμεων» γράφει το Sky News.

«Το κόκκινο χαλί, η χειραψία, η αεροπορική παρέλαση – μόνο η Βόρεια Κορέα θα έδινε σε έναν κατηγορούμενο για εγκλήματα πολέμου μια τέτοια υποδοχή. Σηματοδοτεί το τέλος της απομόνωσής του Πούτιν από τη Δύση με τον πιο θεαματικό τρόπο. Αντί για κυρώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ αντάμειψε τον Ρώσο πρόεδρο με κάτι που ισοδυναμεί με επίσημη επίσκεψη. Ο παρίας μοιάζει περισσότερο με εταίρο».

«Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;» ρώτησε δημοσιογράφος τον Πουτίν… έκανε ότι δεν…ακούει

Αμέσως μετά τη χειραψία τους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκαν στο κόκκινο χαλί για την καθιερωμένη φωτογραφία, ενώ οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων έπεφταν βροχή.

Σε ερώτηση αν θα «σταματήσει να σκοτώνει αμάχους», ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία, υποδηλώνοντας ότι δεν άκουσε, χωρίς να απαντήσει.

Τι ώρα ξεκίνησε η σύνοδος μεταξύ του Τραμπ, του Πούτιν και των συμβούλων τους

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν άρχισαν τη σύνοδό τους απόψε στην Αλάσκα λίγο πριν τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Οι δύο ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις και δεν δέχτηκαν ερωτήσεις καθώς κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Επιβιβάστηκαν στο ίδιο αυτοκίνητο Τραμπ και Πούτιν

Επισημαίνεται ότι μετά΄την αποβίβασή τους από τα αεροσκάφη και τις φωτογραφιές, Τραμπ και Πούτιν μπήκαν στην προεδρική λιμουζίνα των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ πιθανότατα βρισκόταν στην λιμουζίνα του Λευκού Οίκου χωρίς διερμηνέα, γράφουν οι New York Times, σημειώνοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης μιλάει καλά αγγλικά και μπορεί να συνεννοηθεί σε αυτή τη γλώσσα.

«Προφανώς, δεν υπήρχαν μεταφραστές, ο Πούτιν μιλάει αρκετά καλά αγγλικά για να συνεννοηθεί», σημειώνει η εφημερίδα, προσθέτοντας πως το γεγονός ότι οι ηγέτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έμειναν μόνοι τους χωρίς διερμηνέα «θα μπορούσε να προσθέσει μυστήριο» σε ό,τι μπορεί να συζήτησαν ιδιαιτέρως.

Ιστορική χειραψία και… χειροκρότημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ χειροκρότησε τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη ομιλία.

Βγήκαν από τα αεροπλάνα τους Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν

Πρώτος κατέβηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ακολούθησε δευτερόλεπτα μετά ο Ρώσος ομόλογός του.

F-35 πάνω από την Αλάσκα

Δύο F-35 Lightning II πετούν πάνω από τη Joint Base Elmendorf–Richardson στο Άνκορατζ της Αλάσκας, μετά τη συνοδεία του Ilyushin Il-96-300PU που μετέφερε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

SkyNews: Προσγειώθηκε το αεροσκάφος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Το ρωσικό αεροσκάφος προσγειώθηκε μισή ώρα μετά το Air Force One του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πεσκοφ περιμένοντας την αυτοκινητοπομπή Πούτιν (Video)

Peskov is Already Waiting for His Master



Προσγειώθηκαν και οι δύο με διαφορά λίγων λεπτών

Το αεροπλάνο της ρωσικής κυβέρνησης προσγειώθηκε στην Αλάσκα ενόψει των συνομιλιών μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν για την Ουκρανία, σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το αεροπλάνο αναχώρησε από την πόλη Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου βρισκόταν νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος.

Στη Αλάσκα λίγο μετά τις 9 έφτασε και πρόεδρος των ΗΠΑ.

Βίντεο από την άφιξή του Τραμπ:

Live οι εξελίξεις:

Στρωμένο το… κόκκινο χαλί

Η σκηνή είχει στηθεί στον διάδρομο προσγείωσης της αεροπορικής βάσης Έλμεντορφ για την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ένα κόκκινο χαλί έχει στρωθεί σε σχήμα L για να περπατήσουν οι ηγέτες προς μια πλατφόρμα με την επιγραφή «ALASKA 2025». Ένα βουνό καλυμμένο από σύννεφα στο βάθος συμπληρώνει το σκηνικό.

Αλλά ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό: το κόκκινο χαλί έχει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor παραταγμένα δίπλα του.

Μεταξύ των καθηκόντων των αεροπορικών σμηνών στο Elmendorf είναι η αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που εισέρχονται στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Ο Τραμπ ήθελε να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά τον ρώσο ομόλογό του στην αεροπορική βάση Elmendorf-Richardson και το έκανε. Λίγο νωρίτερα μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε ότι θα φύγει… αν δεν πάει καλά η συνάντηση μεταξύ άλλων.

«Δύσκολο να χωνευτεί η άφιξη με κόκκινο χαλί για τον Πούτιν»

Η άφιξη του Πούτιν με κόκκινο χαλί θα είναι «δύσκολο να χωνευτεί», είπε Ευρωπαίος διπλωμάτης

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε στο CNN ότι θα είναι «δύσκολο να χωνευτεί» η άφιξη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα με κόκκινο χαλί, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται.

«Δεδομένων των φρικαλεοτήτων που διαπράττουν καθημερινά οι δυνάμεις του Πούτιν στην Ουκρανία, μια τέτοια μεταχείριση θα είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή», δήλωσε ο διπλωμάτης την Παρασκευή.

Συνεχής ενημέρωση

Η ατζέντα της συνάντησης

Η συνάντηση ίσως σηματοδοτήσει μια νέα έκβαση της σύγκρουσης Ρωσίας και Ουκρανίας μέσα στο επόμενο διάστημα.

Επισήμως, κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι φυσικά η Ουκρανία και η “διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης“, λαμβάνοντας υπόψη και τις επαφές που είχαν προηγηθεί στο Κρεμλίνο με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών περιλαμβάνονται επίσης θέματα όπως η συνεργασία και το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ο Τραμπ προσφέρθηκε να συμμετάσχει σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο Πρόεδρος Τραμπ νωρίτερα προσφέρθηκε να ενταχθεί στις ευρωπαϊκές δυνάμεις για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά είναι πρόωρο για τον Τραμπ να διευκρινίσει επακριβώς ποια μορφή θα λάβουν αυτές, αποκάλυψε ο Λόρδος Μάντελσον, πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον.

Ο Μάντελσον είναι ένας από τους πιο ανώτερους αξιωματούχους που αφήνει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν ενεργά την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πρόσθεσε ότι βρετανικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα είναι παρούσες επί τόπου στο πλευρό της Ουκρανίας για να επέμβουν σε περίπτωση που η Ρωσία παραβιάσει τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τραμπ: Αν η σύνοδος με τον Πούτιν δεν πάει καλά, θα αποχωρήσω

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, τι θα έκανε τη συνάντηση επιτυχημένη, ο Τραμπ ανέφερε ότι «Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι οριστικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω κατάπαυση του πυρός».

«Θέλω να δω μια κατάπαυση του πυρός άμεσα… Δεν θα είμαι ικανοποιημένος αν δεν γίνει σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι θα συμμετάσχουν επίσης η Ευρώπη και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θέλω να σταματήσει ο σκοτωμός».

«Καρφί« Τραμπ για Ευρώπη: «Δε μου λέει τι να κάνω»

Παράλληλα, απέρριψε την ιδέα ότι δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη, λέγοντας ότι «η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι αν η σύνοδος κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πάει άσχημα, «θα αποχωρήσει».

«Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά, και αν δεν πάει, θα επιστρέψω σπίτι πολύ γρήγορα», είπε ο Τραμπ σε ένα σύντομο απόσπασμα συνέντευξης που θα μεταδοθεί αργότερα στο Fox News .

«Αν όχι, αποχωρείς;» ρώτησε ο παρουσιαστής Μπρετ Μπάιερ.

«Θα αποχωρούσα, ναι», απάντησε ο Τραμπ.

O Ρώσος απεσταλμένος μιλά για “μαχητική” διάθεση

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι “μαχητική”, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία δεν θα παραστεί στη συνάντηση με τον Πούτιν

Επίσης, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την Ουάσινγκτον για την Αλάσκα σήμερα το πρωί μαζί με τους κορυφαίους βοηθούς του, υπήρχε ένας κρίσιμος παράγοντας που δεν βρισκόταν στο αεροπλάνο ούτε σχεδίαζε να τους συναντήσει στο Άνκορατζ: ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.

Γιατί δεν θα είναι εκεί: Ο Κέλογκ, πρώην στρατηγός που υπήρξε ο κύριος συνομιλητής της κυβέρνησης Τραμπ με τους Ουκρανούς, θεωρείται από τη ρωσική πλευρά ως φιλικά διακείμενος προς την Ουκρανία, κάτι που θα μπορούσε να είχε καταστήσει την παρουσία του «αντιπαραγωγική» στη συνάντηση, εξήγησε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ο Κέλογκ μοιράστηκε όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει από τις συνομιλίες του με Ουκρανούς με τον Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσαν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η απουσία του δεν αποτελούσε σημαντική ανησυχία. Ένας αξιωματούχος επεσήμανε επίσης ότι ο Ρούμπιο δεν θεωρείται επίσης επιεικής απέναντι στη Ρωσία, δεδομένων των προηγούμενων δηλώσεών του στις οποίες αποκάλεσε τον Πούτιν εγκληματία πολέμου κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον 6 με 7 ώρες, εκτιμά το Κρεμλίνο

Οι συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσαν να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 έως 7 ώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η ρωσική πλευρά αναμένει ότι η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα θα ολοκληρωθεί παραγωγικά», ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης RIA Novosti, επικαλούμενο σχόλια του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν «θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή βοηθών», χωρίς να διευκρινίσει ποιοι βοηθοί θα εμπλέκονται, ανέφερε το RIA.

Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ηγέτες θα έχουν τη βοήθεια διερμηνέων κατά τη διάρκεια μιας κατ’ ιδίαν συνομιλίας στην έναρξη της συνόδου κορυφής, προτού συνεχιστούν οι συνομιλίες κατά τη διάρκεια επαγγελματικού γεύματος.

«Ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος – Βασιζόμαστε στην Αμερική», λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι αναμένει να λάβει σήμερα μια έκθεση από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών «σχετικά με τις τρέχουσες προθέσεις της ρωσικής πλευράς και τις προετοιμασίες της για τη συνάντηση στην Αλάσκα».

Απαντώντας άμεσα στα προηγούμενα σχόλια του Τραμπ, ανέφερε στη συνέχεια:

«Πράγματι, διακυβεύονται πολλά».

«Το κλειδί είναι ότι αυτή η συνάντηση θα ανοίξει έναν πραγματικό δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη και μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ ηγετών σε τριμερή μορφή – Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και ρωσική πλευρά.

Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και τα απαραίτητα βήματα πρέπει να γίνουν από τη Ρωσία.

Βασιζόμαστε στην Αμερική. Είμαστε έτοιμοι, όπως πάντα, να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά».

«Μπορεί να βγει κάτι καλό» λέει ο Τραμπ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One), ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μπορεί να βγει κάτι καλό».

Παράλληλα, σημείωσε ότι, κατά την άποψη του Πούτιν, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στην Ουκρανία «του δίνουν δύναμη». «Εγώ όμως πιστεύω ότι τον βλάπτουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι προσπαθούν να διαπραγματευτούν. Στο μυαλό του (Πούτιν) αυτό τον βοηθά να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως τον ζημιώνει… θα το συζητήσω μαζί του αργότερα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση θα περιλαμβάνει και κρίσιμα ζητήματα.

Αναφερόμενος στις εδαφικές παραχωρήσεις, υπογράμμισε πως «θα συζητηθούν» στην Αλάσκα, διευκρινίζοντας: «Πρέπει όμως να αφήσω την Ουκρανία να πάρει την απόφαση. Πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση».

Το λακωνικό μήνυμα

«HIGH STAKES!!!» (Υψηλό διακύβευμα): Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Η «προστατευτική» αυτοκινητοπομπή του Πούτιν

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν το ταξίδι του προς την Αλάσκα, για την αποψινή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διαδρομή του η αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, με συνοδευτικά περιπολικά και ασθενοφόρο, καταγράφηκε από πολίτες, καθώς διέσχιζε τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής με κατεύθυνση την ακτή του Ειρηνικού.

Ο Πούτιν έκανε στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα (ΒΔ Ειρηνικός) που απέχει περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, προκειμένου να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump



Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.



Στο Άνκορατζ με φούτερ «ΕΣΣΔ» ο Λαβρόφ

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά.

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Υπό στρατιωτική πίεση η Ουκρανία

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και χθες Πέμπτη οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

«Εάν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, (ο Πούτιν) θα ήθελε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Αλλά είμαι πρόεδρος (των ΗΠΑ) και δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, την παραμονή του κρίσιμου τετ-α-τετ.

Για τον Ντάνιελ Φριντ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία και νυν αναλυτή του κέντρου μελετών Atlantic Council, ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να εξελιχθεί η συνάντηση σε «χαμένη ευκαιρία» εάν ο Πούτιν κερδίσει απλώς χρόνο.

«Θα ξέρω στα πρώτα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε λεπτά» εάν θα είναι εποικοδομητική ή όχι η συνάντηση, ισχυρίστηκε ο Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του φαβορί για το Νόμπελ Ειρήνης.

«Αυτή η συνάντηση θα ανοίξει τον δρόμο για μια άλλη», με τη συμμετοχή του προέδρου της Ουκρανίας, έλεγε νωρίτερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio.

Τι φοβούνται Κίεβο και ΕΕ

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι απόντος του Ζελένσκι, Τραμπ και Πούτιν ενδέχεται να αρχίσουν να επανασχεδιάζουν τον χάρτη της Ουκρανίας.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο “μοιρασιά” αλλά, υπό μια έννοια, δεν είναι κακός όρος», ανέφερε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει πει πως θα απαιτούνταν εδαφικές παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης την επιθυμία για μελλοντική τριμερή σύνοδο κορυφής, ενδεχομένως στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν επαίνεσε τις «έμπρακτες και ειλικρινείς» προσπάθειες των ΗΠΑ για «τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την επίλυση της κρίσης και την επίτευξη συμφωνιών που θα ικανοποιούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσκλήθηκε σε αυτήν τη συνάντηση μεταξύ δύο ηγετών των οποίων η σχέση είναι ευμετάβλητη και χαρακτηρίζεται άλλοτε από ένταση και άλλοτε από θεαματική επαναπροσέγγιση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε χθες Πέμπτη το Λονδίνο, όπου έγινε δεκτός από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συσπειρωθεί στο πλευρό του, προσπαθώντας να επηρεάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Γεύμα εργασίας μετά τη συνάντηση

Το τετ-α-τετ του Τραμπ με τον Πούτιν πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ, παρουσία μόνο των διερμηνέων τους, και οι συνομιλίες θα επικεντρώνονται στη «διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης» καθώς και σε διμερή ζητήματα, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ. Ακολουθεί γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, την πρώτη μετά το 2018 στο Ελσίνκι.

Το μέτωπο και οι αξιώσεις των Ρώσων

Στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, τα ουκρανικά στρατεύματα προσπαθούν να αναχαιτίσουν την ταχεία προέλαση των εισβολέων στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη άλλων δύο κοινοτήτων την Πέμπτη.

Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες τις οποίες ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα), πέραν της Κριμαίας την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014, να σταματήσει τις προμήθειες όπλων από τη Δύση και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτές τις αξιώσεις ως «απαράδεκτες».

Ύστερα από τρεις γύρους συνομιλιών τους προηγούμενους μήνες, με τελευταίο εκείνον του Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη, Ρώσοι και Ουκρανοί κατάφεραν να συμφωνήσουν μόνο σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Λαβρόφ: Η Ρωσία ελπίζει να συνεχίσει τον διάλογο στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας

«Πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχίσει αυτή την «χρήσιμη συζήτηση» κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Τη δήλωση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ως ενδεικτική ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, που προιωνίζεται κάποια συμφωνία, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

H ρωσική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα, περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών και επίσης τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ και τον υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.

Θετική η Μόσχα σε τριμερής συνάντηση αν «όλα πάνε καλά» στην Αλάσκα

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πάντως ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν “τουλάχιστον 6 με 7 ώρες” συνολικά συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Δήλωσε επίσης ότι και οι βοηθοί τους θα συμμετάσχουν σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις όπως αναμένεται να πραγματοποιηθούν, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

