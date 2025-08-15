search
Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Η θερμή χειραψία και το χειροκρότημα στον ρώσο πρόεδρο κατά το πρώτο τετ α τετ (Photos)

xeirapsia_Trump_Poutin_Alaska
AP

Στις 22:09 (ώρα Ελλάδας) αποβιβάστηκαν από τα αεροσκάφη τους, οι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν που είχαν προσγειωθεί λίγη ώρα νωρίτερα στην Αλάσκα.

Όταν συναντήθηκαν στο κόκκινο χαλί έκαναν μια θερμή χειραψία, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ιστορική ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ χειροκρότησε τον Ρώσο ομόλογό του.

AP

Στην ίδια λιμουζίνα οι δύο ηγέτες

Μετά τις φωτογραφίες, οι δύο πρόεδροι μπήκαν στην ίδια θωρακισμένη αμερικανική λιμουζίνα για να μεταβούν στον χώρο της κοινής τους συνάντησης

Στη συνάντηση είναι παρόντες από πλευράς ΗΠΑ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

Από πλευρά Ρωσίας ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Με σύνθημα τη φράση «αναζητώντας την ειρήνη», θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου από τους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε από νωρίτερα τον πήχη της συνάντησης με τον Πούτιν λέγοντας πως θέλει να δει σήμερα μία κατάπαυση πυρός με την Ουκρανί ενώ ξεκαθάρισε ότι αν δεν πάει καλά… θα αποχωρήσει.

