Ναυπηγεία Χαλκίδας: Επένδυση 35 εκατ. ευρώ για νέα δεξαμενή και διεύρυνση δραστηριοτήτων

Με μια επένδυση ύψους 35 εκατ. ευρώ, τα Ναυπηγεία Χαλκίδας προχωρούν στην απόκτηση νέας πλωτής δεξαμενής τύπου Panamax, διευρύνοντας τις δυνατότητές τους σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλία αυξάνει τις ανάγκες της για επισκευές, μετασκευές και τεχνικές αναβαθμίσεις πλοίων.

Η νέα δεξαμενή, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2026, αποτελεί το επόμενο βήμα ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδιασμού που έχει θέσει σε εφαρμογή η διοίκηση της εταιρείας, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Χαλκίδας, Ashraf Bayoumi, η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και την ανάγκη προσαρμογής των στόλων σε πιο αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον πρότυπα λειτουργίας.

Η τάση αυτή έχει οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες, καθώς όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν λύσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις, μετασκευές και εκσυγχρονισμό των πλοίων τους. Σε αυτό το περιβάλλον, οι δυνατότητες που προσφέρει μια δεξαμενή τύπου Panamax θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς επιτρέπουν την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού πλοίων και έργων αυξημένης πολυπλοκότητας.

«Η νέα δεξαμενή Panamax αποτελεί στρατηγική επένδυση που εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών μας. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς και να διευρύνουμε τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των πελατών μας», επισημαίνει ο Ashraf Bayoumi.

Η επένδυση, σύμφωνα με τη διοίκηση, δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση της δυναμικότητας του ναυπηγείου. Συνδέεται και με την προσπάθεια προσέλκυσης νέων έργων που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν σε ανταγωνιστικά ναυπηγοεπισκευαστικά κέντρα του εξωτερικού. Η ενίσχυση των ελληνικών υποδομών θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση μεγαλύτερου μέρους της σχετικής δραστηριότητας εντός της χώρας, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετη αξία για την εγχώρια οικονομία.

Η απόκτηση της νέας δεξαμενής αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνει αναβάθμιση εγκαταστάσεων, ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες κόμβους για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς συγκεντρώνει έντονη εμπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα, ενώ βρίσκεται πάνω σε βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους που συνδέουν την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Την ίδια ώρα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ναυπηγείων της περιοχής εντείνεται, με πολλές χώρες να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια σε νέες υποδομές προκειμένου να προσελκύσουν μεγαλύτερο μερίδιο από την παγκόσμια αγορά επισκευών και μετασκευών πλοίων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Ναυπηγεία Χαλκίδας επιχειρούν να αξιοποιήσουν τόσο τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας όσο και τη μακρά παράδοση της χώρας στη ναυτιλία, επενδύοντας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης έως το τέλος του επόμενου έτους, η διοίκηση του ναυπηγείου εκτιμά ότι θα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά της Ανατολικής Μεσογείου, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο σε έναν κλάδο που εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης λόγω των αυξημένων τεχνικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων της διεθνούς ναυτιλίας.

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