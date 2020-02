Συγκλονιστικός Λάκης Λαζόπουλος για τον Κώστα Βουτσά: Έφυγε ο τελευταίος χαρούμενος (Video)

Ο Τελευταιος Χαρουμενος! Εφυγε ο Κωστας. Ο Κωστας μας. Ο τελευταιος χαρουμενος μιας εποχης που μας αφησε σημαδια πως να βρισκουμε το γελιο οταν χανομαστε στα σημερινά πελάγη. Αληθινα αισιοδοξος. Αστειρευτος. Δεν τον ακουσα μια φορα να πει ρε γαμωτο αφηστε με ησυχο ,εχω τα ψυχολογικα μου σημερα. Ποτέ. Όρθιος, χαμογελαστός, το πιο καθαρόαιμο άλογο της κωμωδίας! «Λακη,Μπαίνω εγώ τώρα σαν γέρος στη σκηνή ε;» μου ειπε καποια στιγμη στα γυρισματα των τελευταιων 10 Μικρων Μητσων! Τα εχασα. Τον βλέπω λοιπόν πάει στο σκηνικό πίσω και αρχίζει να βήχει και να τρεμουλιάζει την φωνή του. Ήταν 86 και προσπαθούσε να μπει στο ρόλο του γέρου. Δεν τον συνάντησε ποτέ τον γέρο. Σε ρόλο ναι. Γεράματα είχε, γέρος δεν έγινε ποτέ. Ύστερα στα Χτυποκάρδια στο θρανίο. Στο ΗΒΗ. Πάλευε να ανέβει αυτά τα τρία σκαλοπάτια και μόλις ανέβαινε επανω η σκηνη φωτιζε. Έψαχνε τον ρόλο σαν μαθητούδι. Όχι, το κοινό δεν έπρεπε να φύγει ποτέ με κάτι λιγο απ τον Βουτσα! Πολεμιστης μακρας πνοης! Ταλενταρα. Με ηθος εποχης αδιαταραχτο στους φαλτσους καιρους των τηλεψώνιων. Φτιαγμένος Από κινηματογραφικό πανί, από θεατρικό σανίδι και φυσει αισιοδοξος ο Βουτσας ηταν ο τελευταιος χαρουμενος μιας χωρας που χαθηκε στην ομιχλη της στεναχωριας! Ανθρωπος προοδευτικος. Που δεν πηρε καμμια θεση μεγαλοπαραγοντα για να ζει με χρηματα του Δημοσιου. Εκανε περιοδειες σ αυτην την ηλικια για να βγαζει τα της ζωης. Ανοιχτος στον νου και στην καρδια. Χαιρομαι για οσες φορες βρεθηκα μαζι του. Στην Λαρισα οταν ειχε ερθει με ολους τους σπουδαιους κωμικους αυτου του τοπου στο Τσαντηρι, Κάποια στιγμη στην προβα τον κραταει ο Θυμιος Καρακατσανης και του λεει. « Κωστα μου πως φοβαμαι οτι θα μου πεθανεις στα χερια σ αυτην την περιοδεια» και απανταει ο Βουτσας. « Μην ανησυχεις θα σας θαψω ολους. Εγω εχω χαρά εσας θα σας φανε οι στεναχωριες» Εφυγε ο Κωστας μας αφηνει μονους στην εποχη της λερωμένης χαρας. Τον ευχαριστούμε ολοι για το γελιο που μας χαρισε . Τον ευχαριστω προσωπικα που με τιμησε με την παρουσια του στην καθε μου προσκληση! Γεια σου Κωστα μου. Γλυκε και Αγαπημενε μου Κωστα Βουτσα. Στο καλο.!! οι ουρανοι αποψε εχουν πολυ μεγαλη χαρα!

