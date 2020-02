Συρία: Φιλοτούρκοι αντάρτες στη Σαρακέμπ με λάφυρα ρωσικά τανκς του συριακού στρατού (Photos/Videos)

Σύροι αντικαθεστωτικοί με την υποστήριξη του τουρκικού στρατού ανακατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Σαρακέμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι αντάρτες που αντιτίθενται στο καθεστώς Άσαντ, έδωσαν μάλιστα και το πρώτο σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα όπου φαίνονται να κραδαίνουν τα όπλα τους και να πολυβολούν στον αέρα για την "επιστροφή" τους στην πόλη, αλλά και άλλο οπτικοακουστικό υλικό όπου φέρονται να έχουν πάρει ως λάφυρα ρωσικής κατασκευής τανκς από τον συριακό στρατό.

First footage coming from #Saraqeb after rebels captured the town this morning.#Idlibpic.twitter.com/BjH63XMaoW — Mazen Hassoun (@HassounMazen) February 27, 2020

⚠️Rares confirmations de la reprise de #Saraqib par #HTS/#AlQaeda indiquent des quartiers désertés par les civils

Rien n’indique que #Saraqeb soit totalement prise

Au Sud, la plupart des jihadistes ont fui les villages

48% de la province d’#Idlib sous contrôle du gvt de #Syrie pic.twitter.com/Sqzn8Ai53i — Jacques Frère (@JacquesFrre2) February 27, 2020

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική ήττα για τον συριακό στρατό ο οποίος το τελευταίο διάστημα με τη βοήθεια της ρωσικής αεροπορίας είχε επιτύχει αλλεπάλληλες νίκες στην επαρχία Ιντλίμπ και τομείς που την περιβάλλουν.

Πριν από τρεις εβδομάδες, αντικαθεστωτικοί απώλεσαν τη Σαρακέμπ καθώς ο στρατός του Μπασάρ αλ Άσαντ προέλαυνε μετά από εννέα χρόνια πολέμου.

Στη Σαρακέμπ διασταυρώνονται δυο βασικοί οδικοί άξονες. Η πόλη θεωρείται νευραλγικό σημείο.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δίνουν έμφαση στην είδηση που προβάλλουν με πλάνα που εικονίζουν με τουρκικά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού καθώς προωθούνται προς τη Σαρακέμπ.