Κορωνοϊός: Απίστευτη εξευτελιστική τιμωρία σε όσους παραβιάζουν τα μέτρα επιβάλλει το Πακιστάν (Photo | Video)

Θύελλα αντιδράσεων σε παγκόσμια κλίμακα έχουν προκαλέσει φωτογραφίες και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από το Πακιστάν, που απεικονίζουν τις εξευτελιστικές και απάνθρωπες τιμωρίες στις οποίες υποβάλλονται όσοι παραβιάζουν τα μέτρα καραντίνας τα οποία έλαβε η κυβέρνηση στο Καράτσι, προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα.

Ohhh Dear Karachi Police punishing #COVIDIOTS to “become a chicken” on breaking the #LockDown pic.twitter.com/V4DNquBg1o

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες, αστυνομικοί εμφανίζονται να επιβάλλουν στους παραβάτες του περιορισμού της κυκλοφορίας να κάθονται δημοσίως σε εξαιρετικά εξευτελιστικές και οδυνηρές για το σώμα στάσεις για πολλή ώρα. Μάλιστα, κάποιοι ντόπιοι ονόμασαν τις στάσεις αυτές «στάση του κόκκορα».

Η αστυνομία προχώρησε σε 427 συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων, ενώ τα βίντεο προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή, τονίζοντας ότι η αστυνομία δεν έχει δικαίωμα να υποβάλλει πολίτες σε εξευτελισμούς και στάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως και βασανιστικές.

#Sindh police arrest 472 people for violating lockdown: 222 people were arrested in Karachi alone https://t.co/19HiI0JeFA pic.twitter.com/14GtLvda01