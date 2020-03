Κορωνοϊός: Κριτική Μπαργιώτα στην στρατηγική των λίγων τεστ - «Χωρίς τεστ και διαρκή επαγρύπνηση δε θα μπορέσουμε να βγούμε πότε από τα σπίτια μας»

Κριτική στην τακτική της πολιτείας να μην προχωρεί σε μαζικά τεστ για τον κορωνοϊό ασκεί μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο τέως βουλευτής και διδάκτορας στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κώστας Μπαργιώτας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «χωρίς τεστ και διαρκή επαγρύπνηση στην κοινότητα από οργανωμένες ομάδες της πρωτοβάθμιας δε θα μπορέσουμε να βγούμε πότε από τα σπίτια μας».

Αναλυτικά, στην μακροσκελή ανάρτησή του ο Κ. Μπαργιώτας σημειώνει τα εξής:

Μετά την Ισπανία, τη Μ Βρετανια και πολλούς άλλους τώρα και η Γαλλία κάνει ότι μπορει να επιταχύνει το Ρυθμό των τεστ. Εδώ για έναν πολύ μυστήριο λόγο τα τεστ δεν θεωρούνται χρησιμα. Εξακολουθούμε να κάνουμε ελάχιστα και να αφήνουμε επιστημονικό δυναμικό σπίτι του. Και μας λένε πως πρεπει για αυτό να δεχθούμε έναν αφορισμό, ενός ανθρώπου χωρίς επιχειρήματα χωρίς επεξηγησεις. Όταν αυτό είναι κόντρα στις οδηγίες του WHO , κόντρα στην πρακτική των περισσότερων χωρών, χρειάζεται αν μη τι άλλο επιχειρηματα. Οσο κι αν σέβομαι την επιστημονική επάρκεια και τον αγώνα που δίνεται αυτές τις μέρες, ειμαι πολύ μεγάλος για να δεχθώ αυτό που λέμε expert's opinion ασυζητητί. Αν υπάρχει evidence να την ακούσουμε. Η έστω rational.

Είπαμε, τα πάμε καλά, όλοι στηρίζουμε και την επιτροπή και τα μέτρα της, αλλά δεν μπορούμε να χειροκροτούμε όταν το test, test test του WHO γίνεται no test, no thanks εν Ελλαδι άνευ περαιτέρω διευκρινήσεων. Αν οι Γάλλοι είναι λάθος, αν οι οδηγίες του Who δεν ταιριάζουν στην Ελλάδα, αν τα εργαστήρια πρέπει να μείνουν αυστηρά ελάχιστα, θέλω να ακούσω γιατί. Όχι στο FB από πρόθυμους οπαδούς, αλλά από υπεύθυνα χείλη. Αν είναι θέμα έλλειψης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Άλλο να λες δεν έχω, άλλο δε χρειάζεται. Οι ελλείψεις είναι αναπόφευκτες κατά μείζονα λόγο, με τον παγκόσμιο χαμό.

Δεν κάνω αντιπολιτευση. Δεν είναι ώρα. Ομως όσο αισχρό είναι να κάνει κανείς αντιπολίτευση τέτοια ώρα, άλλο τόσο αισχρό είναι να κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί για να στηριξει την κυβερνηση. Μιλάω για τους τιμητές του FB και τα troll όχι για επιστήμονες για να μην παραξηγηθω. Στον ίδιο μύλο νερό κουβαλούν όλοι οι αμετανόητοι οπαδοί τέτοιες ωρες.

Καλά τα παμε, στηρίζουμε όλοι, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ειδικά σε περιβάλλον ομοψυχίας. Και στα τεστ και στην εμπλοκή κι άλλων εργαστηρίων και στην Πρωτοβαθμια που παρακολουθεί αμέτοχη μέχρι σημερα.

Χωρίς τεστ και διαρκή επαγρύπνηση στην κοινότητα από οργανωμένες ομάδες της πρωτοβάθμιας δε θα μπορέσουμε να βγούμε πότε από τα σπίτια μας.

Μακάρι να γίνουμε η θετική εξαίρεση σ αυτή τη λαίλαπα, παγκόσμιο πρότυπο. Έχουμε βάλει τα θεμέλια. Τα credits θα τα πάρει οποίος πρέπει να τα πάρει ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε δρόμο ακόμη. Όποιος βαράει παλαμάκια από τώρα είναι ή πολύ άσχετος ή πολύ φανατισμένος. Όποιος εγκαλει όσους δεν έχουν εκστασιαστει με την κυβέρνηση καλύτερα να μην πω τι είναι....

50.000 τεστ την ημέρα μέχρι τα μέσα Απριλίου η Γαλλία και 100.000 την ημέρα τον Ιούνιο (le Monde)