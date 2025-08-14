Conference League: Η ΑΕΚ καθάρισε την πρόκριση στα play off στην παράταση με Κουτέσα και Γιόβιτς, 3-1 τον Άρη Λεμεσού

Αυτή την φορά η ΑΕΚ δεν την πάτησε, όπως πέρυσι με τη Νόα. Έστω και στη διαδικασία της παράτασης (το ματς στην κανονική του διάρκεια έληξε ισόπαλο 1-1), η Ένωση επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena και σε συνδυασμό με το 2-2 του πρώτου ματς πήρε το «εισιτήριο» για τα playoffs του Conference League. Εκεί, όπου για να μπει στη League Phase της διοργάνωσης καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο μίας σαφώς πιο δυνατής ομάδας, της Άντερλεχτ, η οποία νωρίτερα πήρε… σβηστά την πρόκριση απέναντι στη Σερίφ Τιρασπόλ.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει στην Ευρώπη χάρις στην εκτελεστική δεινότητα δύο εκ των νεομεταγραφέντων, του Ντέρεκ Κουτέσα και του μεγάλου της «αστεριού», Λούκα Γιόβιτς. Αμφότεροι πέρασαν αλλαγή στο ματς, ο πρώτος στο 85′ αντί του Μάνταλου και ο Σέρβος στο 100ό λεπτό στην θέση του Ζίνι.

Ο 27χρονος Ελβετός στο 104′ της παράτασης πέτυχε το 2-1 με δυνατό σουτ, φέρνοντας τους «κιτρινόμαυρους» πιο κοντά στο στόχο τους, για να έρθει ο Σέρβος στράικερ στο 109′ και να «κλειδώσει» την πρόκριση.

Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με το πέναλτι του Μαρίν στο πρώτο μέρος, για να ισοφαρίσει άμεσα ο Άρης με τον ίδιο τρόπο με τον Κβιλιτάια.

Το ματς

Οι Κύπριοι απείλησαν πρώτοι στο 9′, όταν μετά το παράλληλο γύρισμα του Μαγιάμπελα προς την περιοχή της ΑΕΚ, η μπάλα πέρασε από τον Κακκουλή και κατέληξε κόρνερ. Από την εξέλιξή του, ο Μαρχίεφ έκανε το σουτ, που πέρασε λίγο άουτ.

Ο Άρης πατούσε καλύτερα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και στο 11′ απείλησε για δεύτερη φορά. Μετά από λάθος της κιτρινόμαυρης άμυνας, ο Μαρχίεφ έστρωσε στον Μαγιαμπέλα το σουτ του οποίου κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Η πρώτη μεγάλη φάση της ΑΕΚ σημειώθηκε στο 20′. Από το μακρινό πλάγιο που εκτέλεσε ο Πενράις, ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά αλλά ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, Βανά, απομάκρυνε σωτήρια. Στη συνέχεια ο Πιερό επιχείρησε με πάσα να βρει τον Ζίνι, όμως αυτή τη φορά ο στράικερ της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα.

Στο 32′ ο Κορέια επιχείρησε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, με τη μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ. Πέντε λεπτά μετά, το μακρινό σουτ του Ρότα ανάγκασε τον Βανά ν;α διώξει δύσκολα, με τους Ζίνι και Πιερό να μην μπορούν να κάνουν το κοντρόλ και να σουτάρουν.

Το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους, αν και στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ είχε την πιο κλασική ευκαιρία στον αγώνα για να σκοράρει. Από την κεφαλιά του Ρέλβας η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στο «ριμπάουντ» ο Πιερό δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα.

Σ’ ένα πρώτο 45λεπτο που η ελληνική ομάδα δεν είχε καλή εικόνα, παρά τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν για να σκοράρει. Οι Κύπριοι σε κάποια σημεία του παιχνιδιού πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι, χωρίς να έχουν κάποια κλασική ευκαιρία για να σκοράρουν.

Η είσοδος του Πήλιου στο δεύτερο μέρος αντί του Πενράις, έμελλε ν’ αποδειχθεί καθοριστική. Κι αυτό διότι στο 50′ ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Γιαγκο. Ο Μάριν εκτέλεσε άψογα και η Ένωση με αυτό τον τρόπο πήρε το προβάδισμα (1-0).

Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να βρουν άμεση απάντηση και στο 53′ μετά από βαθιά μπαλιά στην πλάτη του Πήλιου, ο Μαγιαμπαλά έκανε το σουτ, αλλά ο Ρέλβας έβαλε την κόντρα και ο Στρακόσα δεν ανησύχησε.

Δεν χάρηκαν για πολύ οι «κιτρινόμαυροι» το προβάδισμα που πήραν, καθώς στο 62′ ο Άρης «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο από τα 11 βήματα. Ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ σε μαρκάρισμα του Ρότα στον Κορέια στο όριο της περιοχής, ωστόσο, κλήθηκε από το VAR για να ξαναδει τη φάση κι όπως διαπιστώθηκε η παράβαση ήταν εντός περιοχής. Ο Ολλανδός ρέφερι υπέδειξε το πέναλτι και ο Κβιλιτάια νίκησε τον Στρακόσα για το 1-1.

Οι δύο ομάδες πάλεψαν για το γκολ της νίκης, που όμως, τελικά δεν ήρθε για καμία σε κανονική ροή αγώνα, οπότε οδηγήθηκαν στην παράταση. Το επιπλέον μισάωρο ξεκίνησε με με την ωραία ανάπτυξη των παικτών της ΑΕΚ στο 94′, τον Κοϊτά να στρώνει στον αφύλακτο Γκατσίνοβιτς μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμα του Σέρβου ήταν κακό.

Τη λύση στην Ένωση έδωσε ο Ελβετός, Ντέρεκ Κουτέσα στο 104′. Έχοντας πάρει τη θέση του Μάνταλου στο 85′ ο 27χρονος επιθετικός βρήκε τον τρόπο να σκοράρει με δυνατό σουτ, ενώ πέντε λεπτά μετά, ήταν η σειρά του Γιόβιτς στο ντεμπούτο του μετά τη μεταγραφή του να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για το συγκρότημα του Νίκολιτς.

Να σημειωθεί ότι πριν το γκολ του Κουτέσα προηγήθηκε δοκάρι των φιλοξενούμενων, που έφτασαν μία ανάσα από την ισοφάριση, καθώς το δυνατό σουτ του Κοκόριν τράνταξε την οριζόντια δοκό του Στρακόσα.

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουντ (Ολλανδία)

Κίτρινες: Πινέδα – Μαρχίεφ, Μπαλογκάν, Χαραλάμπους

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πένραϊς (46′ Πήλιος), Μάνταλος (85′ Κουτεσα), Περέιρα (4′ λ.τρ. Λιούμπιτσιτς), Πινέδα (73′ Κοϊτά), Μάριν, Ζίνι (100′ Γιόβιτς), Πιερό (73′ Γκατσίνοβιτς)

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Αρτέμ Ράτκοβ): Βανά, Γιαγκό, Μπάλογκαν, Γκόλντσον, Κορέια (65′ Καζού), Μαρτσίεφ, Χαραλάμπους (118′ Μπουρχάν), Μαγιαμπελά (89′ Γκαουστάντ), ΜακΚάσλαντ (46′ Μόντνορ), Κβιλιτάια (78′ Εφαγκε), Κακουλής (65′ Κοκόριν)

