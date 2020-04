Κορωνοϊός-Βρετανία: 99χρονος βετεράνος του Β'ΠΠ νίκησε και τη νόσο

Η τύχη τού χαμογέλασε πολλες φορές. Βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 99 ετών, κατάφερε να κερδίσει μια ακόμη μάχη, μετά τις φονικές μάχες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.



Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν τον υπερήλικα, που είναι πλέον αρνητικός στον ιό, μέλη του βρετανικού συστήματος υγείας.



Ο Άλμερτ Τσάμπερς, που συμπληρώνει τα 100 έτη τον Ιούλιο, έλαβε τιμητική φρουρά από τις νοσοκόμες του ιατρικού κέντρου, Tickhill Road Hospital, στο Ντόνκαστερ.



Το νοσηλευτικό προσωπικό ανέβασε, μάλιστα, συγκινητικό βίντεο στο Τwitter με τον υπερήλικα να είναι καλά στην υγεία.



Τα ελπιδοφόρα αυτά νέα, φτάνουν λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι Ολλανδή ηλικίας 107 ετών κατάφερε να ξεπεράσει τον κορωνοϊό.

Some lovely news coming from Doncaster this evening.



Albert Chambers, who will be 100 in July, and a WW2 veteran, has fought off Coronavirus thanks to the help of the team at Tickhill Road Hospital, run by @rdash_nhs. Here he is getting a guard of honour from staff pic.twitter.com/INkBIuTJ5F