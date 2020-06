Πολύ κοντά στον ΑΝΤ1 ο Αλέξανδρος Τσουβέλας - Τι θα κάνει ο stand up comedian

Ολοκληρώνεται σιγά-σιγά το στήσιμο του προγράμματος του ΑΝΤ1 για την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr ο stand up comedian Αλέξανδρος Τσουβέλας με ιδιαίτερη απήχηση στους χρήστες του Διαδικτύου, αλλά και στα λεγόμενα δυναμικά κοινά που ενδιαφέρουν το κανάλια, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα στελέχη του καναλιού του Αμαρουσίου για την παρουσίαση νέας ψυχαγωγικής εκπομπής που κατευθύνεται προς τη βραδινή ζώνη του σταθμού.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα on the road παιχνίδι. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας συνεργάζεται ήδη με τον όμιλο ΑΝΤ1 μέσα από την διαδικτυακή του εκπομπή «ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ» στο Netwix. Οι stand up παραστάσεις που παρουσιάζει σε όλη την Ελλάδα (πρεμιέρα για φέτος στις 24 Ιουλίου από τη Ρόδο) είναι τις περισσότερες φορές sold out ενώ μετρά και περισσότερους από 257.000 ακόλουθους στο Instagram έχοντας έναν αρκετά δημοφιλή λογαριασμό.