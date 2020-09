Ελληνοτουρκικά: «Ουδετερότητα» θέλει ο Τσαβούσογλου από την ΕΕ και περιμένει μια... συγγνώμη από τη Γαλλία

Η Τουρκία είναι έτοιμη για διάλογο και αποκλιμάκωση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μελβούτ Τσαβούσογλου απευθυνόμενος στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Μελβούτ Τσαβούσογλου, από τη Σενεγάλη όπου βρίσκεται, δήλωσε ότι “είμαστε έτοιμοι για διάλογο χωρίς καμία προϋπόθεση”. Τόνισε όμως ότι “αν η Ελλάδα επιμένει σε προϋποθέσεις, τότε και η Τουρκία θα επιμείνει στις δικές της”. Παράλληλα, ωστόσο δήλωσε ότι η «Ελλάδα δεν ξεκινά τον διάλογο μαζί μας, πάντα το βάζει στα πόδια», καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαιοδοσία όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορα και πρέπει να παραμείνει ουδέτερη στη διαμάχη της Τουρκίας με την Ελλάδα.

Σχετικά με τη δήλωση στήριξης του Γάλλου προέδρου προς την Ελλάδα, τόνισε πως «δεν δεχόμαστε τις δηλώσεις Μακρόν, περιμένουμε μια συγγνώμη από τη Γαλλία».

