Βενεζουέλα: Βέρτιγκο στην κυβέρνηση για τη νομιμότητα της αμερικανικής επέμβασης – Τρεις γραμμές και αμηχανία

Χωρίς σαφή θέση, με έκδηλη αμηχανία και σφόδρα αντιφατικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το θέμα που έχει αναδειχθεί πλέον στη διεθνή κοινότητα για το εάν η ωμή αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο εδράζει στο διεθνές δίκαιο ή το παραβιάζει κατάφωρα.

Καίτοι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις δραματικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κατάλυση του διεθνούς δικαίου, ειδικά από τον Ντόναλντ Τραμπ που αντιμετωπίζει την Ευρώπη σαν παρία στο παγκόσμιο σκηνικό, η ελληνική κυβέρνηση είναι τραγικά θολωμένη, ου μην και παραδομένη στα αμερικανικά κελεύσματα. Ημιεπισήμως η «γραμμή» της επιχειρηματολογίας της είναι ότι στηρίζοντας απόλυτα τις αμερικανικές ακρότητες, ενισχύεται η ελληνική θέση στην Ουάσιγκτον και αυξάνουν (επιτέλους!) οι ελπίδες για μία πρόσκληση από Τραμπ στον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφτεί το Λευκό Οίκο.

Στην πραγματικότητα όμως, το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση με αντικρουόμενες απόψεις, ένα σχεδόν επικίνδυνο θέαμα, που ξεπερνά κατά πολύ την λαϊκιστική σκοπιμότητα τύπου «έτσι κερδίζουμε όλα τα κοινά», και επιβαρύνει τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο αφότου ο πρωθυπουργός έκανε την απολύτως αμφιλεγόμενη και καταδικαστέα από πολλούς δήλωση ότι «δεν είναι ώρα να κριθεί η νομιμότητα των αμερικανικών ενεργειών», εκδηλωνόταν μία πανσπερμία αποσπασματικών πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση: Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδιδε μία εξαιρετικά προσεκτική ανακοίνωση, η Ελλάδα ψήφιζε με τις άλλες 25 χώρες της ΕΕ (πλην Ουγγαρίας) ψήφισμα ζητώντας να γίνει σεβαστή η βούληση του λαού της Βενεζουέλας (και εμμέσως απέρριπτε την λογική Τραμπ ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας αυτής), ο Δημήτρης Καιρίδης παραδεχόταν ότι υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης (ως επίδοξος εκφραστής της τραμπικής πτέρυγας της ΝΔ) χαρακτήριζε νόμιμη τη στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών και όσα ακολούθησαν.

ΕΕ: Μεταξύ πανηγυρισμών και σκεπτικισμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε σήμερα τον σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, την επόμενη μέρα της ανατροπής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας πως αυτό είναι “ο μόνος τρόπος επίλυσης της κρίσης”, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Διευκρινίζοντας ότι μιλά εκ μέρους των 26 χωρών (όλων των κρατών μελών εκτός της Ουγγαρίας), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας «καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση».

«Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέα ελπίδα για τη Βενεζουέλα

Στο δικό του μήνυμα για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια εξέλιξη «που προσφέρει νέα ελπίδα» στην Βενεζουέλα ενώ ταυτόχρονα τονίζει πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Αναλυτικά:

Ο Νικολάς Μαδούρο προήδρευσε ενός βίαιου και κατασταλτικού καθεστώτος που προκάλεσε ανείπωτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα.

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα, χωρίς αποκλεισμούς κυβέρνηση που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

Προσεκτικό το υπουργείο Εξωτερικών

Με ανάρτησή του στο X το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».

Καιρίδης: Υπάρχει ζήτημα νομιμότητας

«Ο πρωθυπουργός το αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα ζήτημα νομιμότητας εδώ προφανώς, το οποίο άλλωστε το προσυπογράφει και η Ελλάδα στην επίσημη δήλωση, την κοινή δήλωση των 26 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μόνη εξαίρεση τον Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος δεν έχει τέτοιου τύπου ευαισθησίες» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης, ερωτηθείς στο ΕΡΤnews Radio 105,8 για την πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα μας, που αφορά στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και στην ακόλουθη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού.

«Από εκεί και πέρα, αποφασίζει ο πρωθυπουργός να προτάξει το ζήτημα της σύλληψης ενός στυγνού δικτάτορα, ο οποίος πράγματι και έχει δίκιο σε αυτό απόλυτο και δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, βύθισε τη Βενεζουέλα σε μία καταστροφή» επισήμανε ο κ. Καιρίδης.

«Έχουμε να κάνουμε με μία καταστροφή μιας πλούσιας χώρας, της πλουσιότερης μέχρι χθες χώρας της Λατινικής Αμερικής με τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα στον κόσμο, η οποία είχε 8 εκατομμύρια μετανάστες από το 14 μόνο και μετά, πάνω από 10 συνολικά επί Ούγκο Τσάβες από το 1999 και μετά. Μιλάμε για τον 1 στους 4 κατοίκους αυτής της χώρας έχουν μεταναστεύσει ως πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ισπανία, προκειμένου να γλιτώσουν από την οικονομική καταστροφή και την καταπίεση. Οικονομική καταστροφή εφιαλτικών διαστάσεων με μια πτώση του ΑΕΠ 72%, με έναν πληθωρισμό 500%, με ανεργία, με διαφθορά και με απίστευτη καταπίεση. Άλλωστε γι’ αυτό, βλέπετε ότι οι εκκλήσεις του καθεστώτος να βγει στο δρόμο ο κόσμος να το υπερασπιστεί, μάλλον σε ώτα μη ακουόντων έχουν πέσει» συμπλήρωσε ο κ. Καιρίδης.

Ως προς το τι μέλλει γενέσθαι, σημείωσε την μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά «οι Αμερικανοί όσο καλοί είναι στα στρατιωτικά, τόσο προβληματικοί έχουν αποδειχθεί στο παρελθόν στα πολιτικά».

«Έχουμε μια αβεβαιότητα ως προς την επόμενη μέρα της Βενεζουέλας, όπου φαίνεται σιγά σιγά ότι υπάρχει μια συνεννόηση με την αντιπρόεδρο και τώρα πια πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ροντρίγκεζ, με αποκλεισμό της Ματσάδο που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, για μια μεταβατική περίοδο. Φαίνεται ότι είχε προϋπάρξει μία συνεννόηση μεταξύ των Αμερικανών και στοιχείων του καθεστώτος ότι θα φύγει ο Μαδούρο από τη μέση και θα ανοίξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας για τα αμερικανικά πετρελαϊκά συμφέροντα.

Το βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε σε εκλογές. Δεν αναφέρθηκε στην ομιλία του δηλαδή, αναφέρθηκε στα πετρέλαια, αναφέρθηκε σε άλλα πράγματα. Πάντως, για εκλογές που είναι απαραίτητες για να εκφραστεί ελεύθερα η βούληση του λαού της Βενεζουέλας, δεν υπήρξε νύξη. Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και αν θα υπάρχει συνέχεια» ανέφερε ο κ. Καιρίδης.

Άδωνις Γεωργιάδης: Νόμιμο το αμερικανικό χτύπημα

Στην δημοσιογραφική αναφορά για την τοποθέτηση του πρωθυπουργού και τις πιθανές επισημάνσεις περί της νομιμότητας, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως ο Ομπάμα και ο Τραμπ επικαλέστηκαν το ίδιο άρθρο, το 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Για τις ΗΠΑ, και οι δύο περιπτώσεις είναι νόμιμες. Το άρθρο 51 αφορά το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, που είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο. Οι Αμερικανοί ανέφεραν ότι ο Μπιν Λάντεν ήταν αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης και απειλούσε την εθνική ασφάλεια, μετά από μήνες η επιχείρηση των ΗΠΑ θεωρήθηκε νόμιμη από τον ΟΗΕ.

Στη δημοσιογραφική επίσημανση πως η Ιταλία τη βλέπει ως νόμιμη ως επιχείρηση αυτοάμυνας έναντι του εμπορίου ναρκωτικών, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως και τώρα (σ.σ. όπως και το 2011 επί Ομπάμα), οι Αμερικανοί βασίστηκαν σε ένταλμα σύλληψης, με βάση το οποίο ο Μαδούρο ήταν αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης, που χρησιμοποιεί το εμπόριο ναρκωτικών για να απειλήσει την ασφάλεια των Αμερικανών μέσω υβριδικής επίθεσης, είπαν ότι η επιχείρηση είναι νόμιμη.

Για τη Βενεζουέλα, τόνισε, «έχουμε ένα δικτάτορα, που έχασε τις εκλογές του 2024 με 30 μονάδες διαφορά, έμεινε στην εξουσία, κάνοντας στρατιωτικό πραξικόπημα και φυλακίζοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, για αυτό η κυβέρνησή του δεν αναγνωρίζεται από τις ευρωπαϊκές χώρες. Η πολιτική του αντίπαλος πήρε το Νόμπελ, γιατί η Επιτροπή θεώρησε ότι στάθηκε απέναντι σε έναν δικτάτορα».

Στην αναφορά του πρωθυπουργού πως η νομιμότητα δεν θα κριθεί τώρα, κατά τον υπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται και στην επιχείρηση Neptune Spear του Ομπάμα (κατά του Μπιν Λάντεν), που κρίθηκε μετά από μήνες ως νόμιμη, κάτι που θα συμβεί και τώρα. Αυτό «δεν αναιρεί ότι οι Βενεζουελάνοι έχουν βγει στους δρόμους» για να πανηγυρίσουν, όπως σημείωσε.

