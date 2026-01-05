search
Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

05.01.2026 16:12

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

pyrgos elegxoy el venizelow – new

Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας και τη συνολική, ανησυχητική κατάσταση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι βουλευτές εγκαλούν την κυβέρνηση γιατί αδιαφορεί στις προειδοποιήσεις των εργαζομένων και των επαγγελματιών του κλάδου και τονίζουν ότι η ασφάλεια των πτήσεων και η προστασία του εναέριου χώρου της χώρας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με καθυστερήσεις, προχειρότητα και επικοινωνιακή διαχείριση. 

«Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά δυσλειτουργιών, ο απαρχαιωμένος και ανεπαρκής τεχνολογικός εξοπλισμός, η χρόνια και οξυνόμενη υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών και η απουσία αξιόπιστων εφεδρικών συστημάτων εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας πτήσεων, εύρυθμης λειτουργίας του εναέριου χώρου και διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας», σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Με το αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής ζητούν πλήρη και τεκμηριωμένη θεσμική ενημέρωση για τα αίτια του μπλακ άουτ, την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού και της στελέχωσης της ΥΠΑ, καθώς και για τον σχεδιασμό, τα χρονοδιαγράμματα και τη χρηματοδότηση της αναγκαίας αναβάθμισης των υποδομών αεροναυτιλίας.

