Παγκόσμιο karting: Ξύλο μεταξύ οδηγών και... πέταγμα ξηλωμένου προφυλακτήρα στην πίστα (Videos)

Σκηνές που συνήθως βλέπουμε σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, εκτυλίχθηκαν στο FIA Karting World Championship στην πίστα του Λονάτο, στην Ιταλία.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο Luca Corberi, ένας 23χρονος Ιταλός οδηγός, που όπως μαρτυρά και η ηλικία του, είχε περάσει τα καλύτερά του χρόνια σε ότι αφορά στο karting. Είχε μάλιστα πρόσφατα ανακοινώσει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση αλλά… δεν κρατιόταν και έκανε την μεγάλη επιστροφή.

Κάπου εδώ να σημειώσουμε πως στην οικογένειά του ανήκει η πίστα South Garda και μάλιστα έχει πρόσφατα πάρει τα ηνία από τον πατέρα του σε ότι αφορά στη διαχείρισή της. Αλλά όπως θα δείτε, μάλλον σκοπεύει να τη μετατρέψει σε αρένα!

Έξαλλος μετά από επαφή εντός πίστας που τον έστειλε εκτός αγώνα, έκανε αδιανόητα πράγματα! Αρχικά ξήλωσε τον προφυλακτήρα του kart του, πήγε δίπλα στην αγωνιστική διαδρομή και ενώ περνούσαν οι συναθλητές του, προσπάθησε να χτυπήσει έναν εξ αυτών – τον Paolo Ippolito, τον οποίο θεώρησε υπεύθυνο για την ατυχή εξέλιξη του αγώνα του.

Karting driver Luca Corberi got mad at a race and then this happened. Should be a ban for life. pic.twitter.com/ofVoSif6fJ