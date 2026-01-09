search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

09.01.2026 00:03

Άγιος Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν 16χρονη

09.01.2026 00:03
Ένα βίαιο περιστατικό με θύμα ένα 16χρονο κορίτσι έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης, 8/1, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το 16χρονο κορίτσι με καταγωγή από την Κίνα δέχτηκε – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – επίθεση από τέσσερις ανήλικες, ενώ βρισκόταν στην συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ανήλικες, όταν εντόπισαν τη 16χρονη ξεκίνησαν να τη χτυπούν, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. και το κορίτσι διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων, φέροντας εκδορές και μώλωπες.

Συνελήφθησαν οι ανήλικες και οι γονείς τους

Παράλληλα, οι φερόμενες ανήλικες δράστιδες της επίθεσης, δύο Αιγύπτιες, μία Ελληνίδα και μία Γεωργιανή, συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη και συναυτουργία, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

