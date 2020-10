Σκωτία: Έκλεισε η πάμπ και είδαν τα πέναλτι έξω από το μαγαζί (Video)

Σκωτία και Ισραήλ βρέθηκαν αντιμέτωπες για τα πλέι οφ του Euro με στόχο να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν μία θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Οι δυο ομάδες δεν έλυσαν τις διαφορές τους στο ενενηντάλεπτο, αλλά ούτε και στην παράταση με το αποτέλεσμα να είναι 0-0 και χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι.

Όμως, στη Σκωτία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού όλα τα μαγαζιά κλείνουν στις 22:00 (τοπική ώρα) και τα πέναλτι εκτελέστηκαν μετά το πέρας του συγκεκριμένου ωραρίου. Έτσι, οι παμπ έδιωξαν τους πελάτες τους και αυτοί αναγκαστικά έβλεπαν την αναμέτρηση πίσω από τις πόρτες.

Για την ιστορία, οι Σκωτσέζοι πανηγύρισαν την πρόκριση στους τελικούς των playoffs όπου θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα τελικά του Euro 2020 με αντίπαλο τη Σερβία.

When the pubs close at 10 but there’s a penalty shoot out.... pic.twitter.com/OoZbduuZey