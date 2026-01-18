Αυστραλία: 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση καρχαρία

Ένα 13χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ μετά από επίθεση καρχαρία σε παραλία στο λιμάνι στα ανατολικά προάστια της Αυστραλιανής μεγαλούπολης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο Hermitage Foreshore Walk κοντά στην παραλία Shark, στο προάστιο Vaucluse, περίπου στις 4:20 μ.μ. τοπική ώρα, το απόγευμα της Κυριακής (18/1), μετά από αναφορές για δάγκωμα ενός αγοριού από καρχαρία.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, πλήρωμα της οποίας αντιμετώπισε επί τόπου τα τραύματα παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες ανακοίνωσε πως το θύμα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα και στα δύο πόδια και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ.

Πλάνα από το σημείο έδειξαν το νεαρό θύμα να νοσηλεύεται από παραϊατρικό προσωπικό σε μια μπλε σκηνή διάσωσης της αστυνομίας.

Η παραλία που σημειώθηκε η επίθεση έχει κλείσει και οι κολυμβητές έχουν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν να κολυμπούν στο νερό μέχρι νεοτέρας.

Η ειδική υπηρεσία θαλάσσιων βιολογικών ερευνών της Πολιτείας θα αναζητήσει στοιχεία για να προσδιοριστεί το είδος του καρχαρία ενώ μέλη του λιμενικού διεξάγουν επί τόπου έρευνες για να τον εντοπίσουν.

Ο 57χρονος έκανε σερφ με φίλους λίγο μετά τις 9:30 το πρωί και βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή όταν ο καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντας τον και στα δύο πόδια.

Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή ώστε ο καρχαρίας έκοψε τη σανίδα σερφ του άτυχου θύματος στα δύο.

Λίγους μήνες αργότερα, ένα ζευγάρι νεαρών Ελβετών τουριστών που κολυμπούσαν στην παραλία Kylies στο εθνικό πάρκο Crowdy Bay, νότια του Port Macquarie, δέχθηκαν επίσης επίθεση καρχαρία.

Η γυναίκα πέθανε και ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά.

Διαβάστε επίσης:

Γροιλανδία: Πόσο υπαρκτή είναι η απειλή Τραμπ για αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Κραν Μοντανά: Καμπάνια συλλογής μαλλιών για περούκες για τους εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς

«Γροιλανδία, όπως Ουκρανία»: Η σύγκριση Μακρόν, η αναφορά Σάντσεθ στον Πούτιν και η «σκληρή» απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ