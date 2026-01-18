search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 14:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 13:49

Αυστραλία: 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση καρχαρία

18.01.2026 13:49
megalos-lefkos-karxarias

Ένα 13χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ μετά από επίθεση καρχαρία σε παραλία στο λιμάνι στα ανατολικά προάστια της Αυστραλιανής μεγαλούπολης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο Hermitage Foreshore Walk κοντά στην παραλία Shark, στο προάστιο Vaucluse, περίπου στις 4:20 μ.μ. τοπική ώρα, το απόγευμα της Κυριακής (18/1), μετά από αναφορές για δάγκωμα ενός αγοριού από καρχαρία.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, πλήρωμα της οποίας αντιμετώπισε επί τόπου τα τραύματα παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες ανακοίνωσε πως το θύμα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα και στα δύο πόδια και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ.

Αυστραλία: Έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση καρχαρία

Πλάνα από το σημείο έδειξαν το νεαρό θύμα να νοσηλεύεται από παραϊατρικό προσωπικό σε μια μπλε σκηνή διάσωσης της αστυνομίας.

Η παραλία που σημειώθηκε η επίθεση έχει κλείσει και οι κολυμβητές έχουν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν να κολυμπούν στο νερό μέχρι νεοτέρας.

Η ειδική υπηρεσία θαλάσσιων βιολογικών ερευνών της Πολιτείας θα αναζητήσει στοιχεία για να προσδιοριστεί το είδος του καρχαρία ενώ μέλη  του λιμενικού  διεξάγουν επί τόπου έρευνες για να τον εντοπίσουν. 

Αυστραλία: Έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση καρχαρία

Ο 57χρονος έκανε σερφ με φίλους λίγο μετά τις 9:30 το πρωί και βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή όταν ο καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντας τον και στα δύο πόδια.

Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή ώστε ο καρχαρίας έκοψε τη σανίδα σερφ του άτυχου θύματος στα δύο. 

Λίγους μήνες αργότερα, ένα ζευγάρι νεαρών Ελβετών τουριστών που κολυμπούσαν στην παραλία Kylies στο εθνικό πάρκο Crowdy Bay, νότια του Port Macquarie, δέχθηκαν επίσης επίθεση καρχαρία.

Η γυναίκα πέθανε και ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά. 

Διαβάστε επίσης:

Γροιλανδία: Πόσο υπαρκτή είναι η απειλή Τραμπ για αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Κραν Μοντανά: Καμπάνια συλλογής μαλλιών για περούκες για τους εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς

«Γροιλανδία, όπως Ουκρανία»: Η σύγκριση Μακρόν, η αναφορά Σάντσεθ στον Πούτιν και η «σκληρή» απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump machado nobel
ΚΟΣΜΟΣ

Ίδρυμα Νόμπελ: Νέο «άκυρο» στον Τραμπ για το «δώρο» της Ματσάδο – Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται «ούτε συμβολικά»

xaris doukas 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο να στείλει μήνυμα – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

pyrosvestiki hionia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Εγκλωβίστηκαν 8 ορειβάτες σε χαράδρα στον Ταΰγετο – Αναφορές για τραυματίες

pakistan-fwtia
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Έξι νεκροί από κόλαση πυρκαγιάς σε εμπορικό κέντρο – Φόβοι για ολική κατάρρευση του κτιρίου (Videos/Photos)

megalos-lefkos-karxarias
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση καρχαρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

parastasi11-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οικογένεια Άνταμς»: Το δημοφιλές μιούζικαλ με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά επιστρέφει στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 14:21
trump machado nobel
ΚΟΣΜΟΣ

Ίδρυμα Νόμπελ: Νέο «άκυρο» στον Τραμπ για το «δώρο» της Ματσάδο – Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται «ούτε συμβολικά»

xaris doukas 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο να στείλει μήνυμα – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

pyrosvestiki hionia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Εγκλωβίστηκαν 8 ορειβάτες σε χαράδρα στον Ταΰγετο – Αναφορές για τραυματίες

1 / 3