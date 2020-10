Τραβάει επικίνδυνα το σχοινί η Τουρκία: «Η Ελλάδα δεν είναι μέρος καμίας λύσης» γράφει Τούρκος διπλωμάτης

Σε άκρως επικίνδυνα μονοπάτια έχει αποφασίσει να κινηθεί η Άγκυρα, προκαλώντας λόγω και έργω, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ε.Ε. με τη στάση της συνολικά στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε μήνυμά του στο λογαριασμό του στο Twitter, ο διαπραγματευτής από τουρκικής πλευράς στις διερευνητικές επαφές υποστήριξε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από όλες τις άδικες, παράνομες και άνομες ενέργειες στην περιοχή μας. Η Ελλάδα στηρίζει την κατοχή της Αρμενίας στο Αζερμπαϊτζάν, τον πραξικοπηματία βαρόνο του πολέμου στη Λιβύη, το αιμοσταγές καθεστώς της Συρίας και τον Χάρτη της Σεβίλλης που αποτελεί τη σημαία των μαξιμαλιστικών θέσεων της Ελλάδας και των Ε/Κ».

cannot be part of any solution as it is the member of the coalition that created all these problems.

As long as continues to act with the understanding that ‘’my enemy’s enemy is my friend’’ it will always fail & jeopardize peace & stability in our region @NikosDendias