«Τα φίδια»: Έτσι αποκαλεί η Μελάνια την Ιβάνκα και τον σύζυγό της - Στα δικαστήρια για τις αποκαλύψεις

Στα δικαστήρια σέρνει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης μια πρώην φίλη της Μελάνια Τραμπ για το βιβλίο της, με το οποίο προέβη σε αρνητικές αποκαλύψεις για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει στη μήνυσή του κατά της συγγραφέως Στέφανι Γουίνστον Βόλκοφ το υπουργείο Δικαιοσύνης, η πρώην σύμβουλος της Μελάνια έσπασε το σύμφωνο περί τήρησης απορρήτου με τη δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Λευκό Οίκο. Στο Η της με τίτλο «Η Μελάνια κι Εγώ. Η άνοδος και η πτώση της φιλίας μου με την Πρώτη Κυρία» (Wolkoffs Buch „Melania and Me. The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady“) η Βολκόφ περιγράφει την αντιπαλότητα -που φθάνει στα όρια της εχθρότητας - μεταξύ της συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ με την κόρη του Ιβάνκα. Κι όπως αποκαλύπτει η Μελάνια χαρακτήριζε μεταξύ άλλων ως «φίδια» την Ιβάνκα και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.



Η Βολκόφ, που προέβη και σε νέες, διόλου κολακευτικές αποκαλύψεις για τη Μελάνια μετά τη δημοσίευση του βιβλίου της τον περασμένο μήνα, είχε εργαστεί από το 2017 έως το 2018 ως άμισθη σύμβουλος της Πρώτης Κυρίας και ως εκ τούτου δεν θεωρείται συνεργάτιδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Όπως, όμως, υποστηρίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Βόλκοφ είχε υπογράψει ένα νομικά δεσμευτικό σύμφωνο περί τήρησης του απορρήτου και αν χάσει τη μάχη στο δικαστήριο, μπορεί να της κατασχεθούν όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου της. Η Βόκοφ τα είχε «σπάσει» με το ζεύγος Τραμπ το 2018, όταν έγινε γνωστό ότι η εταιρεία της έβγαλε εκατομμύρια δολάρια από τη διοργάνωση της τελετής ορκωμοσίας του Ρεπουμπλικανού προέδρου.