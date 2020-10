Φρικτός τραυματισμός παίκτη στα γεννητικά όργανα, γέμισε αίματα το σορτσάκι (Photo/Video)

Ένας σπάνιος αλλά πολύ οδυνηρός τραυματισμός συνέβη στον αγώνα της Φλαμένγκο με την Κορίνθιανς, με θύμα τον Βραζιλιάνο αμυντικό Γκουστάβο Ενρίκε.

Ο 27χρονος στόπερ της «Φλα» αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο καθώς έπειτα από μία σύγκρουση με έναν αντίπαλο, κατέληξε να τον πατήσουν στα γεννητικά όργανα.

​Ο παίκτης αρχικά βγήκε για να αλλάξει σορτσάκι, καθώς είχε ματώσει, όμως επέστρεψε για να παίξει.

Τελικά, στο 39’ του αγώνα ο προπονητής του Ντομινίκ Τορέντ αναγκάστηκε να τον αλλάξει, επειδή ο πόνος ήταν ανυπόφορος.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η αιμορραγία σταμάτησε και η κατάστασή του παρακολουθείται.

Η Φλαμένγκο εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας ότι ο Ενρίκε εξετάστηκε από ουρολόγο που συνέστησε τριήμερη ξεκούραση και θεραπεία με αντιβιοτικά.

Flamengo CB Gustavo Henrique has been subbed off after suffering from a testicle injury.



Painful pic.twitter.com/h1yJjXhPU7