Τουρκία: 76 οι νεκροί του σεισμού - Συγκλονίζουν 3χρονη και 14χρονη που ανασύρθηκαν ζωντανές (Videos)

Ώρα με την ώρα, ολοένα και πιο τραγικές διαστάσεις λαμβάνει ο απολογισμός των θυμάτων από τον μεγάλο σεισμό που συγκλόνισε τα τουρκικά παράλια και την περιοχή της Σμύρνης.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές από την Αρχή διαχείρισης καταστροφών και έκτακτης ανάγκης της χώρας (AFAD) οι νεκροί από τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που συγκλόνισε Ελλάδα και Τουρκία, έφτασαν τους 76 στην Σμύρνη. Σύμφωνα με την AFAD οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 962, εκ των οποίων οι 743 πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία. Οι 219 παραμένουν νοσηλευμένοι με τραύματα.

Κατά τον τούρκο υπουργό Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ, ο σεισμός κατέστρεψε ολοσχερώς ή προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές σε περίπου σαράντα κτίρια. Άλλα περίπου χίλια υπέστησαν λιγότερο εκτεταμένες ζημιές.

Χίλιοι μετασεισμοί

Σύμφωνα με το Anadolu που επικαλείται στοιχεία της AFAD, μετά τον κύριο σεισμό έχουν καταγραφεί 1.044 μετασεισμοί στην γύρω περιοχή! Από αυτούς, οι 43 ήταν μεγέθους άνω των 4 Ρίχτερ, όπως αναφέρει η AFAD.

Την ίδια στιγμή, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν σε κτίρια που κατέρρευσαν, ενώ χιλιάδες κάτοικοι πέρασαν ένα ακόμη βράδυ στην ύπαιθρο. Οι αρχές τοποθέτησαν 1.864 σκηνές, ενώ άλλες 2.038 ετοιμάζονται προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες αυτών που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά έχουν δοθεί για χρήση 3.545 τέντες, εκ των οποίων οι 57 είναι για γενική χρήση, 24.382 κουβέρτες, 13.280 κρεβάτια, καθώς και 2.657 σετ κουζίνας.

Σώθηκαν δύο κορίτσια 3 και 14 ετών

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας ανακοινώθηκε ότι ένα μικρό κορίτσι 3 ετών ανασύρθηκε τραυματισμένο μετά από ηρωικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και παραμονή της επί 65 ώρες κάτω από τα συντρίμμια..

A wounded three-year-old girl has been rescued Monday, days after a powerful magnitude 6.6 earthquake hit Turkey's Aegean coast. #elifperinçek #doğanlarapartmanı #izmir #turkey #türkiye pic.twitter.com/QYqAwd2yMW

Χθες, ένα άλλο κορίτσι 14 ετών κατάφερε να βγει ζωντανό από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας, 58 ώρες μετά τον κύριο σεισμό! Η 14χρονη Ιντιλ Σιρίν κατάφερε να αντέξει και οι διασώστες αφού την απεγκλώβισαν, την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο και οδηγήθηκε σε νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνολικά, τα σωστικά συνεργεία έχουν απεγκλωβίσει 105 ανθρώπους και συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια.

idil (14) was rescued from the rubble 58 hours after the #earthquake.



Search and rescue efforts continue in #izmir. pic.twitter.com/VoLfRZCh4z