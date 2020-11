Σε κατάσταση άρνησης ο Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον συμβουλεύει το επιτελείο του

Σε κατάσταση άρνησης αποδοχής της πραγματικότητας, της ήττας του δηλαδή από τον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, φέρεται να βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ πριν από μερικές ώρες απαθανατίστηκε να παίζει γκολφ, ενώ προανήγγειλε δικαστικές κινήσεις για προσβολή του εκλογικού αποτελέσματος.

Pictures capture Donald Trump at his golf course in Virginia, as Joe Biden projected to become the next US presidenthttps://t.co/fVQ13KG8wT pic.twitter.com/QiJ6f7se7m