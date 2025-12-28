Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στη Φλόριντα την Κυριακή: Εδαφικό και εγγυήσεις τα αγκάθια για ειρήνη στην Ουκρανία – Νέες απειλές Πούτιν  

Υπό τη σκιά της ευθείας απειλής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι εάν το Κίεβο δεν βιάζεται για ειρήνη τότε οι ρωσικές επιθέσεις θα κλιμακωθούν, θα διεξαχθεί Κυριακή η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα.

Πρόκειται για ένα νέο γύρο κρίσιμων διαβουλεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι συζητήσεις που θα έχουν οι δύο ηγέτες στο πολυτελές θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο, το οποίο ο Τραμπ έχει μετατρέψει σε άτυπο κέντρο πολιτικών αποφάσεων των ΗΠΑ, είναι μάλλον εξαιρετικά καθοριστικές, καθώς το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου αποτελεί ισχυρή βάση για συμφωνία, την ίδια ώρα που και ο Πούτιν μπορεί να σφίγγει τον κλοιό γύρω από τον Ζελένσκι.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι τελικές «διατυπώσεις» ενός υπό διαμόρφωση ειρηνευτικού σχεδίου, αλλά και η προοπτική οικονομικών συμφωνιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί σύγκλιση στο 90% των επίμαχων σημείων. Ωστόσο, δύο κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά: το εδαφικό και το είδος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από τη Ρωσία.

Καθώς η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο πλησιάζει, το διακύβευμα ξεπερνά κατά πολύ τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου ειρήνης. Πρόκειται για μια κρίσιμη δοκιμασία ισορροπιών ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ουκρανία – και, τελικά, για το ποιος θα διαμορφώσει τους όρους της επόμενης ημέρας στην ανατολική Ευρώπη.

Δύο κόκκινες γραμμές και ένα δημοψήφισμα για το εδαφικό

Σύμφωνα με όσα υπάρχουν ως δεδομένα μέχρι τώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει χαράξει σαφείς κόκκινες γραμμές. Όπως διαμηνύει το περιβάλλον του, το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχθεί ούτε μια συμφωνία που θα ισοδυναμεί με «παράδοση», ούτε μια ειρήνη που θα υπαγορεύεται από τη Μόσχα χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις κυριαρχίας και ασφάλειας.

Σε δηλώσεις του πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ειδησεογραφική πλατφόρμα Axios, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι κρίσιμες αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν ακόμη και πριν από την Πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της Axios, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμείνει στην πρόταση αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονμπάς, το Κίεβο εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος επί του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων.

Η συγκεκριμένη επιλογή, ωστόσο, τίθεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Βασική εξ αυτών είναι η αποδοχή από τη Ρωσία μιας εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών, ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας και η στοιχειώδης ασφάλεια για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας διαδικασίας.

Στήριξη από το Βερολίνο – ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Παράλληλα με τις επαφές στην Ουάσιγκτον, ο Ουκρανός πρόεδρος επιδίωξε να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πριν αναχωρήσει, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με σειρά Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μερτς υπογράμμισε ότι «η ομάδα του Βερολίνου είναι έτοιμη να συνδράμει», κάνοντας λόγο για στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται στη Γερμανία και όχι μόνο, οι φωνές που ζητούν πιο ενεργό και αυτόνομο ευρωπαϊκό ρόλο. Όπως μεταδίδει η DW, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag, ο Χριστιανοδημοκράτης Armin Laschet, τάσσεται υπέρ μιας άμεσης γαλλογερμανικής πρωτοβουλίας με στόχο τον συντονισμό των ευρωπαϊκών κρατών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

«Η Ευρώπη οφείλει να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη και ισχυρή εξωτερική και αμυντική πολιτική», δήλωσε ο Λάσετ στο γερμανικό πρακτορείο Deutsche Presse-Agentur. «Αυτό σημαίνει μια Ευρώπη αυτόνομη και κυρίαρχη, που δεν θα μεταφέρει τις δικές της προτάσεις μέσω Αμερικανών διαμεσολαβητών».

Το Κίεβο υπό πίεση: Έμεινε χωρίς ρεύμα

Και ενώ οι συζητήσεις μπαίνουν στην πλέον κρίσιμη καμπή, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Από χθες μάλιστα παρατηρείται να βυθίζοντας πολλές περιοχές στο σκοτάδι, με το ένα τρίτο του Κιέβου να παραμένει χωρίς θέρμανση, υπό εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο ουκρανικός ενεργειακός πάροχος DTEK γνωστοποίησε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τις αρχές να εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών, μετά από τις νέες ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων ωρών με πυραύλους και drones.

Διαβάστε επίσης:

Δήλωση κλιμάκωσης του πολέμου από Πούτιν: «Αν το Κίεβο δεν βιάζεται για ειρήνη, η Ρωσία θα επιλύσει τους στόχους της δια της βίας»

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του