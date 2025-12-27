«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (27/12) στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ταϊβάν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους του νησιού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις Αρχές της Ταϊβάν που τις επικαλείται το Reuters, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, περίπου 32 χιλιόμετρα ανοικτά της παράκτιας πόλης Ιλάν. Παρά τη μεγάλη ισχύ της δόνησης, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για σοβαρές καταστροφές ή τραυματισμούς.

Ο σεισμός, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 73 χιλιομέτρων, έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη τη βόρεια Ταϊβάν. Στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, οι κάτοικοι είδαν κτήρια να ταλαντεύονται, ενώ οι Αρχές κατέταξαν τη δόνηση στην κατηγορία έντασης 4, σημειώνοντας πως σε τέτοιες περιπτώσεις «ενδέχεται να υπάρξουν μικρές ζημιές».

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ταϊπέι έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, δηλώνοντας ότι «δεν υπήρξαν αναφορές για σοβαρές ζημιές αμέσως μετά τη δόνηση».

Ωστόσο, ο σεισμός έπληξε τις υποδομές έγινε ορατό στην περιοχή της Ιλάν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Taiwan Power Company, περισσότερα από 3.000 νοικοκυριά έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της σεισμικής δραστηριότητας.

Επισημαίνεται ότι η γεωγραφική θέση της Ταϊβάν την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη, καθώς βρίσκεται κοντά στη συμβολή δύο τεκτονικών πλακών και είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στους σεισμούς.

Ο σημερινός σεισμός ξύπνησε μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες που έχουν σημαδέψει το νησί – το 2016 περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σεισμό στη νότια Ταϊβάν και το 1999 ένας καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 2.000 νεκρούς.

Φυσικά, οι Αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο μετασεισμών, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή τυχόν τοπικών προβλημάτων στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο των βορειοανατολικών περιοχών.

