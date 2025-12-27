Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Βαλένθια και το ισπανικό ποδόσφαιρο ο θάνατος του Φερνάντο Μαρτίν και των τριών παιδιών του, μετά από ναυάγιο στην Ινδονησία.

Ο 44χρονος Ισπανός προπονητής της γυναικείας ομάδας της Βαλένθια βρισκόταν σε οικογενειακό ταξίδι, όταν το τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη λόγω κακοκαιρίας, ανοιχτά του νησιού Πάνταρ, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Κομόντο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το πλοιάριο παρουσίασε μηχανική βλάβη και βυθίστηκε, μεταφέροντας 11 επιβάτες, ενώ ακολούθησε άμεσα επιχείρηση διάσωσης με αρκετούς επιζώντες.

Ωστόσο, ο Μαρτίν και τα τρία αγόρια του, ηλικίας 12, 10 και 9 ετών, αγνοούνταν για ώρες, μέχρι που επιβεβαιώθηκε το μοιραίο. Η σύζυγός του και η μικρότερη κόρη της οικογένειας κατάφεραν να σωθούν.

Η Βαλένθια, με επίσημη ανακοίνωση, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη, τονίζοντας πως η απώλεια αποτελεί τεράστιο πλήγμα για ολόκληρο τον σύλλογο. Το ποδόσφαιρο αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με πάθος το άθλημα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

