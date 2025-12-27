search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 17:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 15:38

Ινδονησία: Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία μετά τη βύθιση τουριστικού πλοιαρίου

27.12.2025 15:38
KAKOKAIRA_THALASSA

Μια τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία αγνοείται έπειτα από την βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας και υπό σφοδρή κακοκαιρία, ανακοίνωσαν σήμερα (27/12) οι ισπανικές αρχές και μετέδωσε ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι δύο άλλοι επιβάτες -δύο τουρίστες από την Ισπανία- τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν όλοι στη διάρκεια του ατυχήματος που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12), μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Το πλοιάριο ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών, δήλωσαν οι λιμενικές αρχές του νησιού στο πρακτορείο Antara.

Ινδονησιακά συνεργεία διάσωσης αναζητούν την αγνοούμενη οικογένεια, όπως είπε στο Reuters το ισπανικό ΥΠΕΞ.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν έχεις τίποτα, μέχρι να το εγκρίνω εγώ» – Ο Τραμπ «έκοψε τα φτερά» του Ζελένσκι εν όψει της συνάντησης στη Φλόριντα

Άνδρας ανακάλυψε τυχαία ότι ο παππούς του ήταν ο… Χίμλερ – «Δεν μπορώ να διαχειριστώ το σοκ»

Ουκρανία: Ρωσικό «σφυροκόπημα» στο Κίεβο εν όψει συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Χιλιάδες σπίτια χωρίς θέρμανση (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gripi0111_new
ΥΓΕΙΑ

Γιορτές… στα νοσοκομεία: Συναγερμός για τη γρίπη Α – Μεγάλη έξαρση τις τελευταίες ημέρες στα παιδιατρικά περιστατικά

kosovo ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες αύριο το Κόσοβο για τις βουλευτικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης

attiki-odos-diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Με αυτοκίνητα και αεροπλάνα η έξοδος των Χριστουγέννων – Σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι η ταξιδιωτική κινητικότητα

vardousia
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών

maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Θύμα ξυλοδαρμού 17χρονος από ομάδα κουκουλοφόρων – Τον απείλησαν με μαχαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

odigisi_vroxi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι να προσέχεις για να μην σκίσεις λάστιχο στο αυτοκίνητο με βροχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 17:10
gripi0111_new
ΥΓΕΙΑ

Γιορτές… στα νοσοκομεία: Συναγερμός για τη γρίπη Α – Μεγάλη έξαρση τις τελευταίες ημέρες στα παιδιατρικά περιστατικά

kosovo ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες αύριο το Κόσοβο για τις βουλευτικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης

attiki-odos-diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Με αυτοκίνητα και αεροπλάνα η έξοδος των Χριστουγέννων – Σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι η ταξιδιωτική κινητικότητα

1 / 3