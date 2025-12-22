Τραγωδία στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε ανατροπή λεωφορείου (video)

Τουλάχιστον 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/12) στην Ιάβα της Ινδονησίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο οδηγός του λεωφορείου, το οποίο μετέφερε 34 άτομα, έχασε τον έλεγχο σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και έπεσε πάνω σε τσιμεντένιο προστατευτικό, πριν ανατραπεί, δήλωσε επικεφαλής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

DEMAK, CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA: 15 KILLED AND 19 SURVIVES OVER BUS SINGLE ACCIDENT



Monday early day, 22nd December 2025 pic.twitter.com/oVnFslu5qS — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) December 22, 2025

Το λεωφορείο ταξίδευε από την πρωτεύουσα Τζακάρτα προς την αρχαία βασιλική πόλη Γιογκιακάρτα όταν ανατράπηκε, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Τα τροχαία είναι συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι παλιά, κακοσυντηρημένα και οι κανόνες κυκλοφορίας παραβιάζονται συχνά.

Το 2024, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, ενώ το 2019 τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο κατέληξε σε φαράγγι στο δυτικό νησί Σουμάτρα.

