ΚΟΣΜΟΣ

22.12.2025 07:52

Ντόναλντ Τραμπ: Νέα σχόλια για την υγεία του – Του πήρε 18 δευτερόλεπτα για να κατέβει τη σκάλα του Air Force One (Videos)

22.12.2025 07:52
trump_air_force_one_new

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέες συζητήσεις σχετικά με την υγεία του μετά από μια αδέξια κατάβαση από τις σκάλες του Air Force One.

Ένα βίντεο του 79χρονου προέδρου να βγαίνει από το αεροπλάνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς το Σάββατο το πρωί, που δημοσιεύτηκε από τον influencer του MAGA Πολ Βιγιαρεάλ, τράβηξε την προσοχή στο διαδίκτυο λόγω μιας περίεργης κίνησης του χεριού του Τραμπ και της αργής, προσεκτικής κατάβασής του.

Στο βίντεο, ο Τραμπ εμφανίζεται στην πόρτα του αεροσκάφους και χτυπάει το δεξί του πόδι τρεις φορές με το δεξί του χέρι πριν κατεβεί τις σκάλες. Κατεβαίνει προσεκτικά τα σκαλοπάτια κρατώντας σφιχτά το κιγκλίδωμα, και χρειάζεται περίπου 18 δευτερόλεπτα για να φτάσει στο κάτω μέρος της μικρής σκάλας.

Στη συνέχεια, μπαίνει στο «The Beast», το βαριά θωρακισμένο προεδρικό αυτοκίνητο, όπου εμφανίζεται να πίνει κάτι που μοιάζει με Diet Coke. Ο Τραμπ περνά τα Χριστούγεννα στο κλαμπ του Mar-a-Lago. Οι χρήστες στο διαδίκτυο έσπευσαν να επισημάνουν την προφανή αδυναμία του προέδρου και το περίεργο χτύπημα του ποδιού του.

«Χτυπάει το πόδι του για να βεβαιωθεί ότι λειτουργεί καθώς κατεβαίνει», σχολίασε ένας χρήστης του X. Ένας άλλος έγραψε: «Μακάρι να έδινε στην οικονομία την ίδια προσοχή που δείχνει όταν κατεβαίνει αυτές τις σκάλες». Ένας τρίτος έκανε υποθέσεις σχετικά με τις κινήσεις των χεριών του: «Δεν αγγίζει το πόδι του, αλλά προσπαθεί να επαναφέρει τη ζωή στο χέρι του».

Ωστόσο, οι υποστηρικτές του ηλικιωμένου προέδρου τον υπερασπίστηκαν, με πολλούς να επισημαίνουν ότι ο Τραμπ είχε μόλις ολοκληρώσει μια κουραστική μέρα, που περιελάμβανε μια συγκέντρωση στο Ρόκι Μαουντ της Βόρειας Καρολίνας.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε καταγραφεί να σκοντάφτει στις σκάλες του Air Force One κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Νιου Τζέρσεϊ τον περασμένο Ιούνιο, έχει αναφέρει πλειστάκις ότι είναι «πολύ προσεκτικός» όταν κατεβαίνει σκάλες, προκειμένου να αποφύγει τους κινδύνους που αντιμετώπισε ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν.

«Κατέβα όμορφα και αργά»

«Είμαι πολύ προσεκτικός. Ξέρετε, όταν κατεβαίνω σκάλες, όπως αυτές εδώ, περπατάω πολύ αργά», δήλωσε ο Τραμπ ενώ απευθυνόταν στους ανώτερους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας τον Σεπτέμβριο. Λίγες μέρες αργότερα, ανέφερε ξανά το θέμα ενώ επιτέθηκε στον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού.

«Είχαμε έναν φρικτό πρόεδρο που δεν είχε ιδέα τι στο καλό συνέβαινε. Οι πιθανότητες να κατέβει με επιτυχία αυτές τις σκάλες δεν ήταν καλές», είπε. «Και πρέπει να είμαι προσεκτικός γιατί μια μέρα πιθανότατα θα πέσω». Ο ίδιος αποκάλυψε τι λέει στον εαυτό του όταν κατεβαίνει τις σκάλες: «Πάντα λέω “κατέβα τις σκάλες όμορφα και αργά”»”. Το έχετε παρατηρήσει; Δεν χρειάζεται να κατεβαίνω τρέχοντας τις σκάλες. “Κατέβα όμορφα και αργά”».

Οι ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του Τραμπ τον έχουν ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία τον Οκτώβριο. Ο Λευκός Οίκος τελικά δήλωσε ότι επρόκειτο για «προληπτική» εξέταση της καρδιάς και της κοιλιάς του, μια δήλωση που αντιμετωπίστηκε με προβληματισμό από εμπειρογνώμονες υγείας, οι οποίοι τόνισαν ότι η εξέταση δεν είχε «τίποτα το τυπικό».

