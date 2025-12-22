Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι – «Παραμένουν τεράστιες οι διαφορές», λέει το Κίεβο

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, με τη συμμετοχή Αμερικανών αξιωματούχων και ξεχωριστές επαφές με ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες. Παρά τους θετικούς χαρακτηρισμούς από την αμερικανική πλευρά, οι διαφορές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν αγεφύρωτες.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες στο Μαϊάμι τόσο με τον Ρώσο διαπραγματευτή Κιρίλ Ντμίτριεφ όσο και με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ ήταν «παραγωγικές και εποικοδομητικές», χωρίς ωστόσο να προκύψουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

«Η Ουκρανία παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης», ανέφερε ο Γουίτκοφ σε δήλωσή του. «Κοινή μας προτεραιότητα είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάκαμψη, τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ουκρανίας».

Χωριστές επαφές, χωρίς απευθείας διάλογο Κιέβου–Μόσχας

Οι επαφές στο Μαϊάμι ήρθαν λίγες εβδομάδες μετά την παρουσίαση σχεδίου της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο το Κίεβο και ευρωπαϊκοί σύμμαχοι χαρακτήρισαν μη εφαρμόσιμο. Έκτοτε, διαπραγματευτές από Ρωσία, Ουκρανία, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις συζητήσεις, χωρίς όμως απευθείας επαφές μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών, που συναντώνται ξεχωριστά με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Ουμέροφ αναπαρήγαγε αυτούσια τη δήλωση του Γουίτκοφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο Ντμίτριεφ κοινοποίησε τη σχετική αναφορά για τις επαφές με τη ρωσική πλευρά, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες για πιθανή πρόοδο.

«Το πιο δύσκολο ζήτημα είναι τα εδάφη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε το Σάββατο ότι «τα πιο δύσκολα ζητήματα ήταν και παραμένουν τα εδάφη της Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι αγκάθια αποτελούν επίσης ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, η χρηματοδότηση της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και τεχνικά θέματα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα. «Η Αμερική πρέπει να πει ξεκάθαρα: αν όχι διπλωματία, τότε πλήρης πίεση, με ισχυρή στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία και συνολικές κυρώσεις σε ολόκληρη τη ρωσική οικονομία», δήλωσε.

Αντιδράσεις από Μόσχα, Ευρώπη και Ουάσινγκτον

Στη Μόσχα, ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε «μη εποικοδομητικές» τις περισσότερες ειρηνευτικές προτάσεις που συζητήθηκαν στο Μαϊάμι, υποστηρίζοντας ότι προέρχονταν κυρίως από την Ουκρανία και την Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Ντμίτριεφ έκανε λόγο για συνομιλίες χωρίς παρεμβάσεις «φιλοπόλεμων κύκλων», δηλώνοντας ότι «όλα είναι καλά».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παραδέχθηκε ότι «υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος» πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, εκτιμώντας ότι οι συνομιλίες μπορεί να συνεχιστούν για μήνες, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ περί εγγύτητας σε συμφωνία.

Την ίδια ώρα, το Παρίσι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης του Εμανουέλ Μακρόν με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ στην Ουάσινγκτον οι πρωτοβουλίες για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο Κογκρέσο.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να κλιμακώσει την πίεση, προτείνοντας ακόμη και την παροχή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία σε περίπτωση που η Μόσχα αρνηθεί να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Στον αντίποδα, η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ κατηγόρησε κύκλους της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών ότι καλλιεργούν φόβο για να δικαιολογήσουν τη συνέχιση του πολέμου, δηλώσεις που προκάλεσαν θετικά σχόλια από τη ρωσική πλευρά.

Παρά τις πυκνές διπλωματικές διεργασίες, το ενδεχόμενο άμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει, προς το παρόν, μακρινό.

