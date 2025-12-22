Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ καλεί τους Εβραίους να εγκατασταθούν στο Ισράηλ λόγω του αντισημιτισμού

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κάλεσε σήμερα τους Εβραίους να εγκατασταθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από την άνοδο του αντισημιτισμού στη Δύση, μία εβδομάδα μετά την επίθεση κατά τη διάρκεια εβραϊκής γιορτής στο Σίδνεϊ που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

«Οι Εβραίοι έχουν το δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια παντού. Αλλά βλέπουμε και καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και έχουμε μια κάποια ιστορική εμπειρία. Σήμερα, οι Εβραίοι κυνηγιούνται σε όλον τον κόσμο», είπε ο Σάαρ σήμερα, σε μια δημόσια τελετή όπου άναψε τα κεριά για την τελευταία ημέρα της Χανουκά, της εβραϊκής γιορτής των φώτων.

«Σήμερα, καλώ τους Εβραίους της Αγγλίας, τους Εβραίους της Γαλλίας, τους Εβραίους της Αυστραλίας, τους Εβραίους του Καναδά, τους Εβραίους του Βελγίου: ελάτε στη Γη του Ισραήλ! Επιστρέψτε στο σπίτι!», πρόσθεσε, ενώπιον εκπροσώπων από εβραϊκές κοινότητες και οργανώσεις όλου του κόσμου.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, η ισραηλινή ηγεσία καταγγέλλει την άνοδο του αντισημιτισμού στις δυτικές χώρες και κατηγορεί τις κυβερνήσεις τους ότι δεν κάνουν αρκετά για να εξαλείψουν αυτό το φαινόμενο. Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προέτρεψε τις χώρες της Δύσης «να αγωνιστούν κατά του αντισημιτισμού και να εγγυηθούν την ασφάλεια» των Εβραίων.

Τον Οκτώβριο ο Σάαρ κατηγόρησε τις βρετανικές αρχές ότι δεν αντιδρούν για να περιορίσουν το «τοξικό κύμα αντισημιτισμού», μετά την επίθεση σε μια συναγωγή του Μάντσεστερ ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης γιορτής του εβραϊκού ημερολογίου. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό «νόμο της επιστροφής» του 1950, κάθε Εβραίος, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει και να αποκτήσει την ισραηλινή υπηκοότητα. Ο νόμος ισχύει και για άτομα που έχουν τουλάχιστον έναν παππού εβραϊκής καταγωγής.

