Σοκ στο Χόλιγουντ: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο ηθοποιός Τζέιμς Ράνσον

Συγκλονισμένο είναι το Χόλιγουντ από την είδηση του θανάτου του γνωστού ηθοποιού, Τζέιμς Ράνσον (James Ransone), σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ράνσον – γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά “The Wire” – έβαλε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή, με αναφορές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία, μέσα σε ένα υπόστεγο.

Ο θάνατος του ηθοποιού επιβεβαιώθηκε από τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο οποίος αναφέρει ότι η αιτία θανάτου είναι αυτοκτονία με απαγχονισμό.

Ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ύζυγός του,Jamie McPhee, δημοσίευσε στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την Εθνική Συμμαχία για την Ψυχική Ασθένεια (NAMI).

Ο Ράνσον άρχισε να εμφανίζεται σε μικρούς ρόλους στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στις τηλεοπτικές σειρές «Ed» και «Third Watch».

Ωστόσο, ο ρόλος που τον έκανε διάσημο ήταν αυτός του Ζίγκι Σομπότκα, ένας λιμενεργάτης και γκάνγκστερ, στην σειρά «The Wire».

Ο 46χρονος ηθοποιός συμμετείχε και στις σειρές «CSI: Crime Scene Investigation», «Hawaii Five-0», «Burn Notice», «Tangerine» αλλά και στην ταινία του Stephen King, «It: Chapter Two».

Διαβάστε επίσης:

Ρούτε για πόλεμο στην Ουκρανία: «Η Ευρώπη είναι έτοιμη να συμβάλει με στρατεύματα»

Μακάβρια ευρήματα στη Γουατεμάλα: 12 νεκροί σε τρεις ημέρες – Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών βλέπουν οι Αρχές

«Πυρά» κατά κυβέρνησης Τραμπ για τους χειρισμούς στην υπόθεση Επστάιν – «Πάει να πνίξει το θέμα» λένε οι Δημοκρατικοί