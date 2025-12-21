Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επανεξετάζεται η υπηρεσία πληροφοριών – Γιούχαραν τον πρωθυπουργό στις εκδηλώσεις μνήμης (Video)

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, από δύο ένοπλους που σκότωσαν 15 άτομα σε ένα εβραϊκό φεστιβάλ, έχει σοκάρει την Αυστραλία και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ετοιμότητα των αυστραλιανών αρχών απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις.

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζ, ανακοίνωσε την έναρξη μιας ανασκόπησης των αστυνομικών και εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταπόκριση σε περιστατικά όπως αυτό.

Ο Πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι η τρομοκρατική φρίκη που πέρασε ενισχύει το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας στη χώρα.

Στην εθνική ημέρα περισυλλογής που οργανώθηκε σήμερα, οι Αυστραλοί τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 15 νεκρών.

Ο κόσμος σε όλη την Αυστραλία άναψε στη μνήμη των θυμάτων ένα κερί ακριβώς την ώρα που συμπληρωνόταν μια εβδομάδα από τη φρικτή επίθεση.

Το πλήθος υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό με αποδοκιμασίες και συνθήματα. Ο ίδιος φάνηκε ταραγμένος, ενώ η σύζυγός του, Τζόντι Χάιντον, του προσέφερε στήριξη κατά τη διάρκεια των έντονων αντιδράσεων.

Σοκ, αλλά όχι έκπληξη

Η επίθεση έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από την εβραϊκή κοινότητα στην Αυστραλία, η οποία δηλώνει ότι το περιστατικό ήταν ένα σοκ, όχι μια έκπληξη.

Η κοινότητα κατηγορεί τον Αλμπανίζ για την υποστήριξή του στους Παλαιστίνιους, μετά την απόφασή του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν οι σχέσεις του με το Ισραήλ.

Ο Πρωθυπουργός, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες ότι η πολιτική του συνέβαλε στην ενίσχυση της αντισημιτικής ρητορικής στην Αυστραλία, με τον Νετανιάχου, να κατηγορεί την κυβέρνηση Αλμπανίζ για αδράνεια απέναντι στην εξάπλωση του αντισημιτισμού.

Ο Αλμπανίζ ανακοίνωσε ότι η ανασκόπηση των υπηρεσιών πληροφοριών θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2026 και θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ικανότητας των αρχών να αντιμετωπίσουν τον εξτρεμισμό.

Αντιδράσεις και στρατηγικές ασφαλείας

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε επίσης ότι θα εντείνει τους ελέγχους για τα όπλα, ενώ ο Πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας προτείνει μέτρα για τον περιορισμό της ρητορικής μίσους.

Παράλληλα, οι κατηγορίες κατά του 24χρονου Νταβίντ Ακράμ, του υπόπτου για την επίθεση, περιλαμβάνουν 59 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 15 για ανθρωποκτονία και μία για την τέλεση τρομοκρατικής ενέργειας.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ έχει προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση σε όλη την Αυστραλία, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν έκπληξη και απογοήτευση για το γεγονός ότι κάτι τέτοιο συνέβη στην καρδιά της χώρας.

Έντονες αποδοκιμασίες ξέσπασαν σε βάρος του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι από ένα οργισμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στη διάσημη παραλία Μποντάι σήμερα για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα μιας ένοπλης επίθεσης πριν από μία εβδομάδα, εναντίον ενός φεστιβάλ για το εβραϊκό Χάνουκα.

Prime Minister Anthony Albanese booed at official Bondi memorial.@MenachemV



pic.twitter.com/3oyZdDXvIS — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 21, 2025

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι και άλλοι πολιτικοί ηγέτες, παρέστησαν στην επιμνημόσυνη τελετή, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, μεταξύ άλλων ελεύθερων σκοπευτών σε στέγες κτιρίων και αστυνομικών σκαφών στη θάλασσα. Το πλήθος αποδοκίμασε τον Αλμπανέζι κατά την άφιξή του και αργότερα, όταν ο ομιλητής ανέφερε το όνομά του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο ίδιος καθόταν στην πρώτη σειρά φορώντας ένα κιπά, το παραδοσιακό εβραϊκό καπελάκι.

Ο Αλμπανέζι, που δέχεται επικρίσεις επειδή η κεντροαριστερή κυβέρνησή του δεν έκανε αρκετά για να περιορίσει την άνοδο του αντισημιτισμού μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Χάσαμε την αθωότητά μας… η περασμένη εβδομάδα μας πήρε την αθωότητά μας», δήλωσε ο Ντέιβιντ Όσιπ, ο πρόεδρος του Εβραϊκού Συμβουλίου Αντιπροσώπων της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε μια ομιλία με την οποία ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο Μπόνταϊ. «Όπως το γρασίδι εδώ στο Μποντάι βάφτηκε με αίμα, έτσι, επίσης, στιγματίστηκε το έθνος μας. Καταλήξαμε σε ένα σκοτεινό σημείο. Όμως, φίλοι μου, η Χάνουκα μας διδάσκει ότι το φως μπορεί να φωτίσει ακόμα και τα ζοφερότερα σημεία. Μια απλή ενέργεια θάρρους, μια μοναδική φλόγα ελπίδας μπορούν να μας προσφέρουν κατεύθυνση και να δείξουν το δρόμο μπροστά».

Στην τελετή παρέστη επίσης ο πατέρας του Άχμεντ αλ Άχμεντ, του «ήρωα του Μποντάι» που πάλεψε με έναν από τους δράστες για να του πάρει το όπλο. Οι αρχές κάλεσαν τους Αυστραλούς να ανάψουν ένα κερί στα σπίτια τους απόψε, την όγδοη και τελική ημέρα του εβραϊκού Φεστιβάλ των Φώτων. Στην εκδήλωση πήρε επίσης τον λόγω η 14χρονη επιζήσασα Τσάγια Ντάντον, η οποία είπε: «Γινόμαστε δυνατότεροι ως έθνος. Μεγαλώνουμε.

Ορισμένες φορές το να μεγαλώνει κανείς πονάει…η ζωή θα συνεχιστεί και γιατί όχι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς, ο οποίες έγινε δεκτός με επιδοκιμασίες στην τελετή, είπε πως η επίθεση ήταν μια απόπειρα περιθωριοποίησης, διάσπασης και εκφοβισμού. «Πήρατε πίσω την παραλία Μποντάι για εμάς», υπογράμμισε.

