search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 12:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 11:46

Ινδονησία: Πυρκαγιά σε επταώροφο κτίριο – Είκοσι τουλάχιστον οι νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

09.12.2025 11:46
asthenoforo new

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, μετέδωσε ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός Kompas TV, σύμφωνα με τον οποίο, αλλά και με την αστυνομία, 20 τουλάχιστον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε ενώ οι προσπάθειες εκκένωσης του κτιρίου συνεχίζονται, μετέδωσε το Kompas TV.

Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ιαπωνική εταιρεία drones Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οπτικό υλικό, που προβλήθηκε από το Kompas TV, δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο και κάποιους να μεταφέρουν εκτός κτιρίου σάκους για πτώματα.

Διαβάστε επίσης

Γαλλία: Θύελλα σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν – Αποκάλεσε ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες» (Video)

Τρομακτικό θανατηφόρο τροχαίο στη Ρωσία: Περιπολικό εμβόλισε δίκυκλο και εκτόξευσε τον αναβάτη του – Σκληρό βίντεο

Ιαπωνία: 30 τραυματίες από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ και τα κύματα τσουνάμι – Σοβαρές ζημιές και εκκενώσεις (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
airplane new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια να προσφέρουν στους ταξιδιώτες… υγιεινότερα φαγητά

agrotes bloka 8765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Και η ΕΙΝΑΠ στο πλευρό των αγροτών – «Ο αγώνας τους είναι και δικός μας»

zelensky_pope_0
ΚΟΣΜΟΣ

Με τον Πάπα Λέοντα XIV συναντήθηκε ο Ζελένσκι – «Χρειάζεται δίκαιη και διαρκής ειρήνη» (Photos)

paramount_new
MEDIA

Paramount – Skydance: Με άρωμα ‘80s η «επιθετική προσφορά» για την εξαγορά της Warner Bros Discovery

alcool-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο νοσοκομείο ανήλικη από αλκοόλ – Την κέρασε ποτά η μητέρα φίλης της που συνελήφθη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 12:57
airplane new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια να προσφέρουν στους ταξιδιώτες… υγιεινότερα φαγητά

agrotes bloka 8765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Και η ΕΙΝΑΠ στο πλευρό των αγροτών – «Ο αγώνας τους είναι και δικός μας»

zelensky_pope_0
ΚΟΣΜΟΣ

Με τον Πάπα Λέοντα XIV συναντήθηκε ο Ζελένσκι – «Χρειάζεται δίκαιη και διαρκής ειρήνη» (Photos)

1 / 3