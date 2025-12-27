search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 14:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 21:16

Δήλωση κλιμάκωσης του πολέμου από Πούτιν: «Αν το Κίεβο δεν βιάζεται για ειρήνη, η Ρωσία θα επιλύσει τους στόχους της δια της βίας»

27.12.2025 21:16
putin sss

Η Μόσχα βλέπει ότι το Κίεβο δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την δήλωση μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ‌Interfax.

Ο Πούτιν τόνισε ότι αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά, τότε η Ρωσία θα επιλύσει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης» διά της βίας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα το Σάββατο, απαντώντας στην εκτεταμένη επίθεση με drones και πυραύλους που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία επιδεικνύει την επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο, ενώ το Κίεβο επιθυμεί την ειρήνη.

Σύμφωνα με το Reuters, το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος επιθεώρησε ένα από τα διοικητικά κέντρα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, έλαβε αναφορές από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, και τους διοικητές των ομάδων «Κέντρο» και «Ανατολή» των ρωσικών δυνάμεων.

Οι Ρώσοι διοικητές ενημέρωσαν τον Πούτιν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν τις πόλεις Μυρνοχράντ, Ροντίνσκι και Αρτεμίβκα στην περιοχή Ντόνετσκ της Ουκρανίας, καθώς και τις πόλεις Χουλιαίπολη και Στεπνοχίρσκ στην περιοχή Ζαπορίζια, σύμφωνα με το Κρεμλίνο και ρωσικά πρακτορεία στο Telegram.

Διαβάστε επίσης:

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

Γλασκώβη: Νοσοκομείο ξεκινά έρευνα μετά από αποτέφρωση λάθος σορού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
svitailo
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία στερήθηκα»

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Χειροπέδες σε 4 Βούλγαρους που προσπάθησαν να περάσουν πρόβατα στην Ελλάδα

ekav_0907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λασίθι: 72χρονος Γερμανός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στη θάλασσα

netaniaxou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκιντεόν Λεβί καταρρίπτει μύθους και ψευδαισθήσεις του Νετανιάχου: «Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε κράτος παρία»  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 14:40
svitailo
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία στερήθηκα»

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Χειροπέδες σε 4 Βούλγαρους που προσπάθησαν να περάσουν πρόβατα στην Ελλάδα

1 / 3