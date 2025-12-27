Δήλωση κλιμάκωσης του πολέμου από Πούτιν: «Αν το Κίεβο δεν βιάζεται για ειρήνη, η Ρωσία θα επιλύσει τους στόχους της δια της βίας»

Η Μόσχα βλέπει ότι το Κίεβο δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την δήλωση μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ‌Interfax.

Ο Πούτιν τόνισε ότι αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά, τότε η Ρωσία θα επιλύσει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης» διά της βίας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα το Σάββατο, απαντώντας στην εκτεταμένη επίθεση με drones και πυραύλους που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία επιδεικνύει την επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο, ενώ το Κίεβο επιθυμεί την ειρήνη.

Σύμφωνα με το Reuters, το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος επιθεώρησε ένα από τα διοικητικά κέντρα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, έλαβε αναφορές από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, και τους διοικητές των ομάδων «Κέντρο» και «Ανατολή» των ρωσικών δυνάμεων.

Οι Ρώσοι διοικητές ενημέρωσαν τον Πούτιν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν τις πόλεις Μυρνοχράντ, Ροντίνσκι και Αρτεμίβκα στην περιοχή Ντόνετσκ της Ουκρανίας, καθώς και τις πόλεις Χουλιαίπολη και Στεπνοχίρσκ στην περιοχή Ζαπορίζια, σύμφωνα με το Κρεμλίνο και ρωσικά πρακτορεία στο Telegram.

