Σοφία Λόρεν: Η επιστροφή της στη... μεγάλη οθόνη

Πριν από έξι χρόνια, η Σοφία Λόρεν εμφανίστηκε στην ταινία «Η ανθρώπινη φωνή» του Jean Cocteau.

Στο έργο των 25 λεπτών, το οποίο σκηνοθετήθηκε από τον γιο της Edoardo Ponti, η Λόρεν παίζει μια γυναίκα μόνη της που μένει με την οικονόμο της σε μια ιταλική βίλα, μιλώντας στον άντρα που κάποτε αγαπούσε μέσω μιας όχι και τόσο «καλής» τηλεφωνικής σύνδεσης.

Η επιστροφή της Σοφία Λόρεν

«Το μόνο που μένει μεταξύ μας είναι αυτό το τηλεφωνικό καλώδιο», λέει η Λόρεν στην ταινία.

Κατά κάποιον τρόπο, αυτή η σύντομη στιγμή μοιάζει με πρόβλεψη για τη ζωή της Λόρεν σήμερα, καθώς ο κορωνοϊός έχει αναγκάσει τόσους πολλούς να απομονωθούν.

Η Ιταλίδα σταρ, το πρώτο άτομο από οποιαδήποτε χώρα που κέρδισε Όσκαρ για παράσταση μη αγγλικής γλώσσας, ζει στη Γενεύη, πολύ μακριά από τους δύο γιους της, τον συνθέτη Carlo Ponti Jr. και τον σκηνοθέτη Edoardo και τα τέσσερά της εγγόνια.

Η Λόρεν και η οικογένειά της μιλούν σχεδόν κάθε μέρα, αλλά είναι δύσκολο για την ηθοποιό, που άφησε την καριέρα της σε κάποιο χρονικό σημείο, να είναι τόσο αποκομμένη, με σκοπό να έχει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά της και τα εγγόνια της.

Σε αντίθεση με τότε που έπαιξε έναν μικρό ρόλο στο μιούζικαλ «Nine» του 2009 – με τον Edoardo Ponti πριν η COVID-19 εμφανιστεί και κάνει την πραγματικότητα αδύνατη για ταξίδια.

«Πάντα είχα δύο βιβλία τα οποία μπορούσα να δουλέψω με τη μητέρα μου», εξηγεί ο Ponti σε ξεχωριστή κλήση.

«Το ένα ήταν -Η ανθρώπινη φωνή-, το οποίο κάναμε πριν από πέντε χρόνια και το άλλο ήταν ο Ρομάν Γκάρι», που ενέπνευσε την τελευταία τους συνεργασία, «Η ζωή μπροστά», μια ταινία που βάζει τον 86χρονο ηθοποιό στο προσκήνιο για Όσκαρ για άλλη μια φορά.

Στο Netflix, το «The Life Ahead» είναι μια σύγχρονη προσαρμογή του «La vie devant soi», ένα μυθιστόρημα που ο Gary δημοσίευσε με το ψευδώνυμο Ajmile Ajar, σχετικά με έναν άνθρωπο που επέζησε του Ολοκαυτώματος, την κυρία Rosa. Θεωρείται ταινία επιστροφής της μεγάλης σταρ στην οθόνη.

