Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά νέες εκλογές: «Δεν παραδέχομαι τίποτα»

Πλούσιο -στο twitter – ρεπερτόριο είχε να επιδείξει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ που λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ξεκίνησε η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας αρνήθηκε εκ νέου το αποτέλεσμα των εκλογών, έκανε λόγο για νοθεία, αναπαράγοντας αναρτήσεις πρώην φυγόδικου ηθοποιού, επιτέθηκε ακόμα και στο φιλικά προσκείμενο προς αυτόν Fox News και διεμήνυσε ότι δεν παραδέχεται το εκλογικό αποτέλεσμα ζητώντας νέες εκλογές.



Εξαπολύοντας επίθεση στο Fox News, ζήτησε νέες εκλογές, υιοθετώντας ισχυρισμούς περί απάτης των ψηφοφόρων που διατύπωσε ο ηθοποιός Ράντι Κουέιντ.

Thank you Randy, working hard to clean up the stench of the 2020 Election Hoax! https://t.co/I1hgtxe486