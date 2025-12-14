search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.12.2025 18:34

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση ας απαντήσει τι φοβάται και συνεχίζει να ταυτίζεται με τον κ. Χιλετζάκη»

14.12.2025 18:34
«Η Νέα Δημοκρατία χθες είπε φτηνά ψέματα. Η κυρία Σδούκου σε ένα ρεσιτάλ αντιφάσεων ισχυρίστηκε αρχικά ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος Μύρων Χιλετζάκης δεν ήταν ποτέ μέλος της Νέας Δημοκρατίας, μετά μας ενημέρωσε ότι έχει διαγραφεί και κατέληξε ότι είναι αδρανές μέλος της Νέας Δημοκρατίας επειδή τάχα δεν έχει πληρώσει τις συνδρομές του», αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πώς η κ. Σδούκου «έφτασε μάλιστα στο σημείο να δηλώσει πως στην 50χρονη πολιτική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας δεν δημοσιοποιούνται οι διαγραφές (!). Ενδεικτικό της αντίληψης της κυβερνητικής παράταξης για τη δημοκρατική και διαφανή λειτουργία των κομμάτων».

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι «από χθες κυκλοφορεί σειρά προσφάτων φωτογραφιών και βίντεο που αποδεικνύουν πως ο κ. Χιλετζακης συνόδευε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιάρα, τον Μάιο σε περιοδεία στην Κρήτη και βρίσκεται παντού με τον κ. Αυγενάκη με τελευταίο στιγμιότυπο στις 29 Νοεμβρίου του 2025» και πώς «όπου σταθεί και όπου βρεθεί προπαγανδίζει για τη Νέα Δημοκρατία».

«Η κυβέρνηση ας σταματήσει το κρυφτό και ας απαντήσει τι φοβάται και συνεχίζει να ταυτίζεται με τον κ. Χιλετζάκη και όλους τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους ουδέποτε έδιωξε απο τις τάξεις της», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Χ. Τρικούπη.

