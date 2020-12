Χάρι Στάιλς: Η απάντηση στην ακτιβίστρια που απαίτησε... αρρενωπότητα και οι αντιδράσεις στα social media (Photos)

Πριν δύο βδομάδες ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς φωτογραφήθηκε για εξώφυλλο περιοδικού ποζάροντας με ένα φόρεμα.

Το γεγονός αυτό ενόχλησε την Κάντας Όουενς, μια Αμερικανίδα συντηρητική ακτιβίστρια η οποία σε ένα ποστ της έγραψε: «Δεν υπάρχει κοινωνία που να μπορεί να επιβιώσει χωρίς ισχυρούς άνδρες. Η Ανατολή το ξέρει αυτό. Στη Δύση, η σταθερή εκθήλυνση των ανδρών μας την ίδια στιγμή που ο Μαρξισμός διδάσκεται στα παιδιά μας δεν είναι σύμπτωση. Είναι μια ξεκάθαρη επίθεση. Ξαναφέρτε πίσω τους αρρενωπούς άνδρες»

