Και δεύτερο σεξ πάρτι στο Βέλγιο – Τους... κάρφωσαν οι γείτονες 

Νέο σεξ πάρτι διέλυσε η βελγική αστυνομία στο Πααλ, περιφέρεια του Λίμπουργκ την Παρασκευή ενώ επέβαλε πρόστιμα 250 ευρώ σε κάθε έναν από τους δέκα συμμετέχοντες για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με τους Brussels Times, γύρω στις 9.30 το βράδυ, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για παράνομο πάρτι. Αρκετά αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι για το οποίο έγινε η καταγγελία και οι αστυνομικοί μπορούσαν να δουν από το παράθυρο ότι επρόκειτο για όργιο.

Οι συμμετέχοντες δεν άνοιγαν την πόρτα στην αστυνομία αλλά τελικά υποχώρησαν όταν έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να σπάσει την πόρτα. Αρχικά βρέθηκαν έξι άτομα, ενώ σε έρευνα στους χώρους του σπιτιού εντόπισαν ακόμη τέσσερις ένας εκ των οποίων είχε κρυφτεί σε ντουλάπα.

Την περασμένη εβδομάδα, η είδηση για άλλο σεξ πάρτι στις Βρυξέλλες βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς μεταξύ των 25 ατόμων που συμμετείχαν ήταν και ο Ούγγρος ευρωβουλευτής, Ζαγιέζ Γιόζεφ.

Το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο στο Βέλγιο, καθώς την περασμένη εβδομάδα έγιναν συνολικά 9 lockdown πάρτι στην Αμβέρσα και ακόμη δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο από φοιτητές του Κολεγίου της Ευρώπης.

Η υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Ανελί Βερλίντεν επανέλαβε ότι απαγορεύονται κάθε είδους συναθροίσεις και πως αν δεν υπάρξει συμμόρφωση τα περιοριστικά μέτρα θα μπορούσαν να συνεχιστούν και εντός του 2021.

Ειδικά για τα lockdown πάρτι της περασμένης εβδομάδας, η Βαρλίντερ δήλωσε ότι αυτές οι συγκεντρώσεις είναι «εντελώς απαράδεκτες».

«Είναι απίστευτό ότι ακόμη κάποιοι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών στο VTM News και τόνισε κατηγορηματικά ότι πρέπει άμεσα να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα.

Πηγή: skai.gr

