Με μια δήλωση η οποία έχει πολλά επίπεδα ανάλυσης -ακόμα και ποινικά- η Χίλαρι Κλίντον σχολίασε τα βίαια επεισόδια στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, η υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ το 2016 δήλωσε ότι «σήμερα εσωτερικοί τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ένα θεμέλιο της δημοκρατίας μας: την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας μετά από ελεύθερες εκλογές.

Πρέπει να επαναφέρουμε το κράτος δικαίου και να τους καταστήσουμε υπεύθυνους για τις πράξεις τους.

Η Δημοκρατία είναι εύθραυστη. Οι ηγέτες μας πρέπει να αποδειχθούν αντάξιοι της ευθύνης να την προστατεύσουν».

Today, domestic terrorists attacked a foundation of our democracy: the peaceful transfer of power following free elections.



We must reestablish the rule of law and hold them accountable.



Democracy is fragile. Our leaders must live up to their responsibility to protect it.