search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 21:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 17:47

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο υπό κατασκευή πολυκατοικίας

02.01.2026 17:47
EKAV

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το typosthess, 19χρονος στο Κορδελίο έπεσε από τρίτο όροφο ανεγειρόμενης οικοδομής.

Ο νεαρός σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Σήμερα, Πέμπτη 02/01/2036, νωρίς το μεσημέρι, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης άνδρα 19 ετών από μεγάλο ύψος, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος. Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση. Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα (1) συμβατικό ασθενοφόρο, ένα (1) όχημα μικρού όγκου (smart) και η Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά 5 Διασώστες και 1 ιατρό ΕΚΑΒ. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Διαβάστε επίσης

Λαμία: Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι του και ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει

Σοκ στα Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

Ανάβυσσος: Απήγαγαν και ξυλοκόπησαν 40χρονο για χρέος 16.000 ευρώ – Το κινητό του θύματος πρόδωσε τους δράστες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aliki_ellinida
ΚΟΣΜΟΣ

Ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη διαψεύδει ότι εντοπίστηκε η σορός της: «Προσευχηθείτε μέχρι το τελευταίο λεπτό»

elvetia-cran-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος – Έβγαζαν βίντεο τη φωτιά και χόρευαν, αντί να βγουν έξω

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Χατζηδάκη: Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας

pao_osfp_0201_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με το ελληνικό «clasico» Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός «πέφτει η αυλαία» του πρώτου γύρου

kran-montana-1235
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά – Νέα στοιχεία από τις Αρχές για την τραγωδία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 21:00
aliki_ellinida
ΚΟΣΜΟΣ

Ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη διαψεύδει ότι εντοπίστηκε η σορός της: «Προσευχηθείτε μέχρι το τελευταίο λεπτό»

elvetia-cran-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος – Έβγαζαν βίντεο τη φωτιά και χόρευαν, αντί να βγουν έξω

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Χατζηδάκη: Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας

1 / 3