Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο υπό κατασκευή πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το typosthess, 19χρονος στο Κορδελίο έπεσε από τρίτο όροφο ανεγειρόμενης οικοδομής.
Ο νεαρός σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
«Σήμερα, Πέμπτη 02/01/2036, νωρίς το μεσημέρι, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης άνδρα 19 ετών από μεγάλο ύψος, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος. Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση. Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα (1) συμβατικό ασθενοφόρο, ένα (1) όχημα μικρού όγκου (smart) και η Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά 5 Διασώστες και 1 ιατρό ΕΚΑΒ. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».
