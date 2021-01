Άγριο «ξύλο» της «Ζήνα» στον «Ηρακλή» για την εισβολή στο Καπιτώλιο

Μπορεί στο τηλεοπτικό παρελθόν να είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους στη μάχη κατά του κακού, αλλά στην πραγματικότητα και στο σήμερα η «Ζήνα» και ο «Ηρακλής» όχι μόνο βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, αλλά η κυρία «ρίχνει ξύλο» στον κύριο.

Ο λόγος για την Lucy Lawless και τον Kevin Sorbo που υποδύονταν τους ομώνυμους ρόλους στις άκρως επιτυχημένες σειρες που προβλήθηκαν και από την ελληνική τηλεόραση. Ο Sorbo φαίνεται ότι είναι οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Lawless είναι από την άλλη πλευρά.

Σχολιάζοντας, λοιπόν, την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, ο Sorbo φάνηκε να υιοθετεί την «ψεκασμένη» άποψη ότι οι διαδηλωτές δεν ήταν ακροδεξιοί ταραχοποιοί, αλλά μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων που παρίσταναν τους «πατριώτες».

Ωστόσο, η Lawless τον επανέφερε στην τάξη γράφοντάς του: «Όχι, φυστικάκι. Δεν είναι πατριώτες. Είναι οι ιπτάμενες μαϊμούδες σας, εσωτερικοί τρομοκράτες και ηθοποιοί που παριστάνουν τα μέλη της QAnon (σ.σ.: μιας παλαβής ακροδεξιάς θεωρίας συνωμοσίας). Είναι οι ηλίθιοι που κάνουν τις βρωμοδουλειές άλλων ανθρώπων σαν εσένα, που τους αρέσει να τους χειρίζονται σαν παιχνίδια και τους αφήνουν να κάνουν το χειρότερο».

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler