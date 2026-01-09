Καιρός: Νέο «επεισόδιο» στον «πόλεμο των μετεωρολόγων» – Επιμένει ο Μαρουσάκης για την «πολική φωτοβολίδα»

Με… επιμονή στην άποψή του για «πολική φωτοβολίδα» απαντά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στις αιχμές συναδέλφων του για… clickbait τακτικές.

Κατά την εμφάνισή του στο Open, ο μετεωρολόγος επέμεινε στην αναφορά του περί «πολικών φωτοβολίδων», αλλά δεν τοποθετήθηκε ξεκάθαρα για την κριτική που του ασκήθηκε από τους συναδέλφους του. «Έχω μάθει να κοιτάω που θέλω να πάω γιατί αλλιώς θα πάω εκεί που κοιτάω οπότε μην με αναγκάζετε να κοιτάω αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιμένει στις χιονοπτώσεις

Εξηγώντας τον όρο «πολικές φωτοβολίδες», ο κ. Μαρουσάκης είπε ότι «θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση», ενώ υποστήριξε ότι «η δεύτερη θα δώσει χιόνι στα χαμηλά υψόμετρα αλλά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι συνηθισμένο». Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, το τμήμα των πολικών αερίων μαζών που επηρεάζει την Ευρώπη «θα γίνει αισθητό από το μεσημέρι της Κυριακής οπότε περιμένουμε κατακόρυφη πτώση και οι άνεμοι θα γυρίσουν από βοριάδες. Στην πορεία τα χιόνια θα πέσουν από 500 μέτρα και πάνω γενικά στην Ελλάδα».

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι «την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και στην Πελοπόννησο. Μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες. Χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, χιόνια και στην Κρήτη ενώ την Τρίτη μπορεί να δούμε έως -10 -12 στη Βόρεια Ελλάδα».

Τα… καρφιά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του σχετικά με τις προγνώσεις για χιονοπτώσεις είχε κάνει λόγο για άτομα που «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα», σημειώνοντας ότι το μόνο που φαίνεται είναι η πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. «Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριότερων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά. Εκείνο το οποίο κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε” είναι η αισθητή -αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές», έγραψε στο Χ ο κ. Κολυδάς.

ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ…

Αντίστοιχα ήταν και τα σχόλια του μετεωρολόγου του Alpha Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος σε ανάρτησή του τόνισε ότι «ο καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές “προγνώσεις”, που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες, για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».

