Μάριος Αθανασίου: Πέρσι πέρασα μία κρίση και ήθελα να τα αλλάξω όλα στη ζωή μου» (Video)

Για την πορεία του στην υποκριτική, τη σχέση του με τις γυναίκες αλλά και την προσωπική κρίση που -όπως είπε- πέρασε και συνεχίζει να περνάει, μίλησε ο Μάριος Αθανασίου.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Happy Day, ο ηθοποιός δήλωσε ότι οι τελευταίες χρονιές δεν είναι πολύ καλές για τον ίδιο, καθώς χαρακτηρίζονται από δυσκολίες.

«Είναι λίγο περίεργες οι τελευταίες χρονιές για μένα. Δεν είναι πολύ καλές, είναι λίγο μπερδεμένες. Αφού περνάμε και βγαίνουμε από δυσκολίες και είμαστε ακόμα εδώ, είναι καλά. Αλλά δεν τις θεωρώ δημιουργικές χρονιές. Πέρσι πέρασα μία κρίση, ένα τέτοιο στάδιο είναι το οποίο δεν ολοκληρώνεται ακόμα» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Είμαι αρκετά χαρούμενος, έχω κάνει μια δουλειά που μ’ αρέσει, έχω δημιουργήσει σχέσεις, έχω κάνει οικογένεια μέσα από αυτή τη δουλειά, έχω μεγαλώσει τους ανθρώπους μου μέσα από αυτή τη δουλειά. Με πάρα πολλές δυσκολίες, έχω πάρα πολύ καλές στιγμές. Στην ερώτησή σου όμως αν θα το ξανάκανα, χωρίς, δεν απαντώ “ναι”. Αφού το έχω δει και έχει γίνει, θα προτιμούσα να κάνω κάτι άλλο».

Αναφερόμενος, τέλος, στις γυναίκες ο Μάριος Αθανασίου υπογραμμίζει ότι ξεκίνησε να τις καταλαβαίνει καλύτερα από τη στιγμή που απέκτησε τις κόρες του.

«Τις γυναίκες δεν θα τις μάθεις ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Το μόνο που μπορώ να σου πω πια είναι ότι ας πούμε, έχω πάρει όχι μεταπτυχιακό, έχω πάρει το πτυχίο μου απ’ τη στιγμή που έκανα κόρες. Κατάλαβα κάποια πράγματα που δεν καταλάβαινα πριν. Αλλά ακόμα και τώρα της απότομης αλλαγής συμπεριφοράς, το ότι μπορείς να ‘σαι στεναχωρημένη πάρα πολύ για ένα συγκεκριμένο θέμα να σε απασχολεί και ενώ μιλάμε και προσπαθούμε να το λύσουμε, κάνω ένα έτσι, γυρνάω και ‘σαι χαρούμενη και ασχολείσαι με κάτι άλλο» είπε χαρακτηριστικά.

