ΗΠΑ: Φοβούνται πυρηνικό «χτύπημα» του Τραμπ - Επαφές Πελόζι με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων

Βολές και χαρακτηρισμούς για την ψυχική υγεία του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, εξαπέλυσε η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πέλοζι, εκφράζοντας ανησυχίες για την πρόσβαση του Τραμπ στους κωδικούς των πυρηνικών.

Η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πέλοζι γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη λήψη προφυλάξεων για να διασφαλιστεί ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να πυροδοτήσει εχθροπραξίες ή να διατάξει μια πυρηνική επίθεση στις εναπομείνασσες δύο εβδομάδες στο αξίωμά του.

«Η κατάσταση αυτού του ψυχικά ασταθή προέδρου δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο επικίνδυνη και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προστατεύσουμε τον αμερικανικό λαό από την ανισόρροπη επίθεσή του στη χώρα μας και τη δημοκρατία μας», δήλωσε η Πελόζι σε επιστολή της προς τους βουλευτές.

Wow. #Pelosi :”This morning, I spoke to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mark Milley to discuss available precautions for preventing an unstable President from initiating military hostilities or accessing launch codes & ordering a nuclear strike.” pic.twitter.com/0NZHn1Cej9