Oλλανδία: Κατάσχουν τα... σάντουιτς των οδηγών που έρχονται από τη Βρετανία (Photos/Video)

Οι τελωνειακοί με αυστηρό ύφος έκαναν έρευνα στα φορτηγά αυτοκίνητα που έφτασαν με πλοίο στην Ολλανδία από την Μεγάλη Βρετανία. Τελικά μία έκφραση ικανοποίησης σχηματίστηκε στο πρόσωπό τους: Βρήκαν, αυτό που ήθελαν. Και το κατέσχεσαν. Τα σάντουιτς των οδηγών. Ο λόγος; Είχαν τυρί και ζαμπόν. Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρεάτων και γαλακτομικών προιόντων. Και η Βρετανία είναι πια εκτός ΕΕ.

Σε έναν μπερδεμένο οδηγό με πολλά σάντουιτς τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο που ρώτησε αν μπορούσε να παραδώσει το κρέας και να κρατήσει μόνο το ψωμί, ένας τελωνειακός υπάλληλος απάντησε: «Όχι, όλα θα κατασχεθούν. Καλώς ήλθατε στο Brexit , κύριε, λυπάμαι».

Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ την Πρωτοχρονιά, καθώς η μεταβατική περιόδος για το Brexit έληξε. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Ολλανδίας είναι ξεκάθαρο: «Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν, να καταναλώνουν ή να απορρίπτουν απαγορευμένα τρόφιμα πριν διέλθουν τα ευρωπαϊκά σύνορα».

«Από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεν θα μπορείτε να εισάγετε προϊόντα ζωικής προέλευσης όπως αυτά που περιέχουν κρέας ή γαλακτοκομικά προϊόντα (π.χ. σάντουιτς ζαμπόν και τυρί) στην ΕΕ», αναφέρει η ευρωπαϊκή οδηγία για τους οδηγούς φορτηγών» όπως αναφέρει ο Guardian.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η απαγόρευση είναι απαραίτητη επειδή το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορούν να περιέχουν παθογόνα που προκαλούν ζωικές ασθένειες όπως ο αφθώδης πυρετός ή η πανώλη των χοίρων και «συνεχίζουν να αποτελούν πραγματική απειλή για την υγεία των ζώων σε ολόκληρη την Ένωση».

